Omar Montes no atraviesa su mejor momento respecto a su círculo más cercano. Las cosas no están precisamente bien con sus amigos, sobre todo con Javi 'el gordo', el que era su gran amigo desde hace años. Así que no ha dudado en acudir al plató de 'Sálvame' para contar cómo se encuentra tras los últimos testimonios de su ex amigo. Lo que no sabía el cantante es que se iba a encontrar con Isa Pantoja, que estaba justo en el plató de al lado, el de 'Ana Rosa', y mucho menos en qué estado estaba la joven... La hija de la tonadillera tenía encima un cabreo monumental, y la cosa no podía terminar bien. Chabelita y Omar han terminado enfrentándose por los pasillos de Telecinco.

La joven estaba muy encendida tras escuchar el testimonio de una de las ex novias de Omar, y es que podría haberle sido infiel a la joven pese a todas las veces que ha asegurado haber sido de lo más leal con ella... Y hay algo que tampoco le ha sentado nada bien a la ex concursante de 'GH VIP', y es que según cuenta ella misma; "Todo el mundo me está diciendo lo mismo, como puedes estar con alguien que habla de tus intimidades".

Y como era de esperar, ha estallado contra Omar: "Quiero que me demuestres las cosas". Y hasta le ha dado un ultimátum: "Como yo vea, te lo juro por dios, que eso es cierto, en tu vida vuelves conmigo. Estás a tiempo de decirme la verdad, como me digas una mentira no vuelves a contar conmigo. No me la vuelvas a jugar", ha zanjado.

Hasta ha derramado alguna que otra lágrima, algo que Omar no ha entendido: "Una chica quiere volver conmigo y tu lloras? es ridículo", insinuaba. Pero, según Belén Esteban, la culpa es de la propia Chabelita por "volver" con él, y es que anoche, sin ir más lejos, durmieron juntos. Harto de lo que se ha dicho de él, ha estallado tanto que incluso se ha enfrentado a Belén Esteban porque, a su juicio, tan sólo defiende a Isa en esta disputa.