A pesar de que la tarde de este 7 de noviembre no fue la mejor para Isa Pantoja, la hija de la tonadillera decidió que una megabronca con su ex en directo desde 'Sálvame' por los pasillos de Telecinco y delante de TODA España, no era suficiente para amargarle su fiesta de cumpleaños. Chabelita cumple 23 este 8 de noviembre, y lejos de esperarse al fin de semana como cualquier hijo de vecino, ella decidió celebrarlo por todo lo alto en una conocida discoteca de Madrid un miércoles. Porque puede. Y porque sus amigos también. Y porque llegó a un buen acuerdo con la discoteca a cambio de buena publicidad, claro. A pesar de de que buenos amigos suyos no faltaron, los que sí lo hicieron fueron muchos del clan Pantoja, aunque ella dejó claro que sus ausencias estaban más que justificadas...

El único que acudió a la fiesta fue Kiko Rivera, que pasó de posar ante los medios para ir directamente a la fiesta, a ponerse a pinchar discos para todos los asistentes como regalo para su hermana. Por supuesto, tampoco faltó Amor Romeira, que hizo una buena cobertura desde dentro de la fiesta a través de Instagram Stories (es una auténtica adicta, y nosotros se lo agradecemos), y gracias a la cual pudimos disfrutar de las dotes como DJ de Kiko o de los regalos que le hicieron a Isa, como un bonito bolso negro.

El futuro cuñado de Isa (o ya le gustaría a ella), Anuar Beno -hermano del gran hermano VIP Asraf Beno- , tampoco se perdió el fiestón. Agradeció la invitación, aseguró tenerle mucho cariño a Isa... y afirmó que este jueves, muy a su pesar, probablemente sea su hermano el que abanone la Casa frente a Ángel Garó, con el que esta nominado: no cree que su hermano haya hecho nada malo, pero 'según ha podido saber', su hermano abandonará el reality de forma inminente. Sospechoso...

El que acudió también a la fiesta para sorpresa de todos fue Omar Montes. La pareja 'fijo-discontinua' tuvo esa misma tarde una sonora pelea en directo, pero como Isa ya le había invitado (y decidió mantener la invitación a pesar de todo), él decidió acudir "por el cariño" que le tiene a la hija de la tonadillera. ¡Esperemos que consiguieran arreglarlo...!

El maestro Joao acudió esta vez sólo y sin ninguno de sus novios, peor sí acudió con una gran bolsa de regalo para Isa. Preguntado por cómo ve la relación de la joven con Omar, cree que su gran amor "aún está por venir porque ella es muy joven", y respecto al cantante de reggaeton, le ha aconsejado alejarse de, al menos, "el 90% de sus amistades", porque piensa que no le van a traer nada bueno...

Otro que también se pasó por el sarao fue Rafa Mora, amigo de Isa pero, sobre todo, del DJ de la noche, Kiko Rivera. ¡Menuda mezcla de invitados! ¿Quién crees que debería haber estado sí o sí y no lo hizo?