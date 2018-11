Kiko Matamoros parece ser el único interesado en defender la presunta historia de amor entre Brad Pitt y Makoke. Aunque pueda parecer extraño, el colaborador, el pasado martes y desde el plató de ‘GH VIP 6: Límite 48 horas’, ya desmintió a su hija Laura cuando esta insinuó que todo eran fantasías de la que un día fuera su madrastra. La ausencia del galán de Hollywood en la ‘curva de la vida’ de Makoke ha provocado que se vuelva a sacar el tema a colación y se ponga en duda el testimonio de la exazafata, entrando Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ para aclarar las dudas y defender la honestidad de la concursante del ‘VIP’. Madre del amor hermoso, ¡que Makoke le podría haber quitado el puesto a Jennifer Aniston!

Primero de todo, Matamoros quiso aclarar el trillado tema de la venta de la casa que ambos compartían cuando estaban juntos. “Sobre el claroscuro que se quiere pintar en torno al tema de la casa creo que ya lo había explicado suficientemente. La casa está a nombre de Makoke y, por tanto, es su casa. Es un bien privativo suyo. Ella tiene un contrato conmigo por el que, en el momento que venda la casa, me tiene que abonar las cantidades que yo he prestado para que se pague esa casa”, señaló.

Además, aprovechó para desmentir la información de Diego Arrabal, quien aseguraba que no se había pagado ni un duro de la casa. “En siete años sería un genio si hubiera sido capaz de tener una propiedad sin pagar un duro. De esta casa se habrán pagado, entre su valor, impuestos y reformas, unos 800.000 euros”, añadió.

Y de ahí se pasaron al fantástico asunto del supuesto rollete entre Brad Pitt y Makoke. “Aquí la única que miente con respecto al tema de Brad Pitt es Lydia Lozano”, afirmó rotundo. “Es la única que ha mentido durante años. No sé si desde la envidia, desde el desconocimiento o desde la mala fe”. Tras arremeter contra su compañera, comenzó a contar con pelos y señales la historia entre su ex y la estrella de Hollywood. “Es en el club Archy cuando Brad Pitt se dirige por primera vez a Makoke y la invita a sentarse a su lado. Makoke le dice que no, que fuera él, si quería, donde ella estaba”, aseguró el colaborador.

Por si no estuviera emocionante la historia, ahora es cuando entra en escena Mar Saura, quien también parecía estar interesada en camelarse al actor (de hecho, es la única que tiene un par de fotografías junto a él…). “En Joy se produce el acercamiento de Brad Pitt a Makoke. Y es Mar Saura la que le dice a Makoke en el servicio ‘Tú estás casada y tienes un hijo, ¿no? Pues deja que me acerque yo a este señor’”, continuó exponiendo Kiko. (Y sí, toda esta historia sucede cuando Makoke todavía estaba casada con su primer marido).

“Makoke se lo cuenta a Brad Pitt y él pide que le quiten de en medio a esa loca que le lleva acosando toda la noche”, (pobre Mar, aparte de no pillar cacho la llamaron loca). “Cuando Makoke se iba para casa, se acerca un señor de seguridad y le dice que Brad Pitt quiere irse con ella. Que vaya al hotel Ritz y que se verán allí”.

“Makoke se va allí, se toman dos copas en la suite y tienen su primera relación, que repiten ese fin de semana en la finca de una amiga de Brad Pitt. Makoke se vuelve a Madrid y Brad Pitt sigue llamando durante mucho tiempo, mandándole mensajes, insistiendo y la invita a pasar el fin de año en Los Ángeles. Makoke le dice que no porque no ha cuajado, porque no le gusta. La opinión que Makoke tiene de Brad Pitt es que es un tío extraordinario, que es un gran tipo, pero que no hubo química, al menos, por su parte”. Vamos, que al final fue Makoke la que le dejó vía libre a Jennifer Aniston… ¡para acabar liada con Kiko!

Lydia Lozano, que no estaba dispuesta a que la dejaran de mentirosa, estalló ante el relato de Kiko (por cierto, calcado al que dio en su día Makoke en ‘Salsa Rosa’) y aseguró que ella sí que coincidió con Brad en el club Fortuny, pero que de Makoke, ni rastro… “Una vez más me dejas de mentirosa”, se lamentó visiblemente enfadada. “Me hace mucha gracia que anoche pidieras respeto en las redes para tu mujer y tú no lo tienes en directo. ¡Maleducado!”. Por su parte, Matamoros no se quedó atrás, la llamó petarda y le pidió que dejara de dar informaciones falsas.

“Yo también bailé con Brad Pitt, en Fortuny, una sevillana, y le pisé”, desveló Lozano a voz en grito. Y al parecer, no solo Lydia, Mar y Makoke movieron las caderas junto al protagonista de ‘El club de la lucha’, sino también una señorita de Valladolid que todavía no había hecho acto de presencia en el relato. Conclusión: Brad Pitt se las traía a todas de calle y lo suyo con Makoke era cosa del destino… De lo contrario, ¿cómo se iban a encontrar por casualidad en varios locales distintos durante el transcurso de una noche?