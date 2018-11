¿Qué hacía Omar Montes en la fiesta de cumpleaños de Chabelita? Todo podría ser de lo más normal (obviando el hecho de que son ex novios y no se llevan muy allá), si no fuera porque la tarde de ese mismo día en el que ella se estrenaba en los 23 añitos, la hija de la tonadillera y el cantante de reggaeton protagonizaron una sonora bronca en directo por los pasillos de Telecinco en la que se dijeron de todo menos 'bonitos'... y, como si aquello no hubiera ocurrido 3 horas antes, el 'culebro' se presentó en la fiesta de su ex acompañado de varios amigos. ¿La razón? La explicó él mismo nada más bajar del coche para adentrarse en la discoteca madrileña donde tuvo lugar el sarao...

