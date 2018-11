¡Las plumas están de moda! Para quien no esté al tanto, los trajes de noche repletos de este llamativo adorno están a la orden del día y no son pocas las celebrities que ya se han atrevido a lucir la tendencia de la temporada sobre la alfombra roja. La última en hacerlo ha sido Rita Ora, quien se ha plantado un vestido que aúna en un mismo diseño de todo un poco. Aparte de las plumas, la creación cuenta con un llamativo escote de transparencias y pedrería sumado a un corte asimétrico que por poco hace que la cantante acabara enseñando más de la cuenta. ¿Angelito… o demonio con piel de angelito?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Y no, no se puso este llamativo look para ir a comprar el pan. La artista británica lució este ‘outfit’ durante su participación en el concierto ‘Children In Need Rocks’, una gala benéfica organizada por la BBC que tiene como objetivo recaudar fondos para diversas organizaciones que ayudan a niños y jóvenes en exclusión social, ya sea porque estén en la pobreza, discapacitados o enfermos. Ora compartió el escenario con otros artistas de la talla de All Saints, George Ezra, Jess Glynne, Nile Rodgers y CHIC, Olly Murs, Rod Stewart o Tom Odell.

Lo de la chaqueta (que no pega ni con cola, todo hay que decirlo), se debe a que las imágenes fueron tomadas en el corto trayecto desde la puerta de su hotel hasta el coche que la llevaría al lugar donde se celebró la gala, el Wembley Arena de Londres. El vestido ‘plumífero’ es de Aadnevik, una de las marcas fetiches de las ángeles de Victoria’s Secret Stella Maxwell, Jourdan Dunn y Kendall Jenner.

Gtres

¿Y por qué destacamos este dato? Pues porque no sabemos hasta qué punto Rita ha querido hacer un homenaje a sus nuevas ‘amiguis’. Y es que acaba de anunciarse que la artista británica será la encargada de poner la nota musical en el próximo desfile de Victoria’s Secret, el cual tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en Nueva York.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Como cada año, las nuevas creaciones lenceras de la compañía se presentarán al público en un sonado evento en el que participarán más de medio centenar de modelos, entre ellas, Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Elsa Hosk, Sara Sampaio o Karlie Kloss. El desfile también contará con las actuaciones de los cantantes Shawn Mendes, Bebe Rexha, Halsey y Kelsea Ballerini, el dúo The Chainsmockers y la banda de rock The Struts.