Sara Carbonero sigue con su vida tranquila en Oporto, pero siempre que puede se escapa a Madrid. En esta ocasión, Sara regresó a casa para presentar su línea de joyas diseñada para Agatha París. Guapísima y con una amabilidad a prueba de bombas, la periodista volvió a reconocer que ya piensa en familia numerosa. “Me gustaría tener el tercero. No me da pereza porque sigo en el momento pañal. Pero me da igual si es niño o niña. No cambio a mis hijos por nada, son súper cachondos, me encanta su carácter”, explicó.

Está claro que ahora sería un buen momento. Carbonero sigue de excedencia y su mejor amiga, su compi de Telecinco Isabel Jiménez, acaba de anunciar que espera su primer hijo. “Va a ser una súper mamá porque ya lo ha demostrado con los míos. Tengo muchas ganas de verla con la barriguita”, comentó.

Pensando en trabajo

Sara también habló de su vuelta al trabajo, algo que por el momento no le preocupa: “El tema de la excedencia intento no pensarlo demasiado, pero no me agobia porque tengo buena relación con Mediaset. Quiero seguir haciendo entrevistas, escribiendo, lo necesito. El informativo es lo que más me gusta”, aseguró.

Por el momento, Carbonero sigue estudiando proyectos, con su empresa Slow Love y disfrutando de su familia. “Mi vida gira en torno a mis hijos. Sé que tengo mucha suerte porque tengo tiempo”, contó.



Los hombres de su vida

Sara confesó que no va en busca de la niña. La periodista está feliz junto a sus pequeños, Martín (4) y Lucas (2), a los que ya les pica el gusanillo de fútbol. De hecho, el mayor ya juega en las categorías inferiores del Oporto, equipo de Iker Casillas desde hace cuatro temporadas.

Sus botas doradas

Sara que está está feliz en Portugal, reconoce que echa de menos Madrid, donde tiene amigos y familia. Para la presentación eligió un vestido ancho (475 €) de terciopelo de Masscob, un colgante (55 €) con una luna y dos estrellas de su colección para Agatha y botas doradas son de Jimmy Choo (1450 €).