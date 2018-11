La que fuera segunda finalista de 'Operación Triunfo 2017' no deja de cosechar éxitos. Tantos que ya hasta se nos olvida que hace a penas un año era completamente desconocida para el público. Cualquiera lo diría, ¿no? Ahora Aitana Ocaña llena salas, tiene algunos de los temazos más sonados del verano y está a punto de lanzar su primer disco. Un proyecto que conoceremos en dos partes, una primera que está a punto de ver la luz, y una segunda para la que todavía tendremos que esperar. Ocaña ha tenido tiempo para contárnoslo todo en su aparición en la nueva campaña de GHD, hasta de sus ex novios.

¿Cómo llevas que te llamen 'reina'?

Ahora mismo guay, pero depende quien lo utilice y cómo. En el aspecto de confianza sobre sí misma, bien, pero si alguien viene y me llama "reina"... Soy muy poco cariñosa.

Tienes un libro, un disco...

En nada diré la fecha de la primera parte del disco. Tenía ganas de sacar música mía, me apetece hacer conciertos... Creo que ahora la música se devora, no se consume, entonces lo pensé así, por eso he hecho dos partes. En esta primera parte hay 2 en inglés y otras 4 en español. Me apetecía sacar variedad.

¿Hay colaboraciones?

Sí, con Lele Pons y hay otra en la segunda parte que tengo muchas ganas de decir... Para mí es alguien muy importante. Ya lo veréis.

¿Con quién sueñas colaborar?

Dua Lipa, Martin Garrix... Vanesa Martín, Pablo Alborán, Shawn Mendes... Muchos.

¿Tienes los pies en el suelo?

Sí, siempre. Hablo con mis padres y mis amigos de toda la vida todos los días. Ellos me trasportan a lo que soy realmente.

¿Qué es lo que peor llevas?

La intimidad, la vida personal... Sufro bastante. De repente todos son novios, no lo entiendo. Estoy conociendo a un montón de gente, es muy guay este mundo.

¿Dónde conociste a Miguel Bernardeau?

Yo vi 'Élite' y fue todo un poco por eso. No somos novios, es muy guapete y super simpático pero es mi amigo. Si no... Tampoco tendría por qué decirlo, pero no, no.

¿Sientes nostalgia por OT?

Sí, una parte de mi se quedó allí dentro. He ido dos veces después y se me remueve todo.

¿Qué te pareció lo de Itziar Castro?

Me parece guay que hayan tenido dos puntos de vista, el de Itziar y los Javis, han tenido esa suerte.

¿Tienes contacto con Cepeda y Vicente?

A Cepeda le deseo lo mejor, por supuesto. Nos llevamos muy bien, es una persona con la que he vivido tres meses y le voy a desear lo mejor siempre. Con Vicente también hablo a veces, son personas importantes en mi vida.