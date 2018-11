Ángel Garó se convertía, anoche, en el último expulsado de 'GH VIP 6' con un porcentaje de lo más ajustado frente a Asraf y tras numerosas peticiones de las redes sociales. Y es que su paso por la casa de Guadalix ha sido, sin duda, uno de los más polémicos de la edición, algo que hizo que su entrevista no fuera menos. Su llegada al plató ya se palpaba tensa, y fue sentarse a hablar con Jorge Javier, y el presentador no pudo callarse: "Eres tu peor enemigo", le decía al concursante después de haber protagonizado una fuerte bronca cuando todavía estaba en la casa. El presentador no dudó en leerle la cartilla, y aunque durante la entrevista estuvo algo más relajado, lo cierto es que la tensión se cortaba con cuchillos. Así que para quitarle algo de hierro al asunto, Jorge le aseguraba que también nos había regalado momentos de lo más divertidos, aunque esos tardaron algo más en llegar.

"Tengo un grave defecto, he tenido muy malas experiencias y estoy achicharrado", confesaba el humorista. "Hay cosas que me hacen sentirme muy agredido, pero no es falta de empatía o cariño por los demás", aseguraba. Ha reconocido que su mayor error fue "tomarse todo demasiado a pecho".

El ex concursante no dudaba en pedir disculpas si alguien se había sentido ofendido por sus comentarios, muchos de ellos considerados racistas y clasistas en las redes sociales. Pero eso no le ha servido (al menos completamente) para ganarse el cariño de todos. La primera a la que tuvo que enfrentarse fue a Verdeliss.

"Me regañaría a mí misma porque me dejé hacer chiquitita a su lado", confesaba la youtuber, "con Ángel sufrí mucha decepción, empezamos estupendamente pero me fuiste desencantado hasta el punto de asustarme la relación contigo", añadía.

"Me alegra de que hayas salido, así se da puerta al hecho de que el sexo, la edad, el país de origen o tu trayectoria te autorice a faltar el respeto a otros". Y él, ni corto ni perezoso, soltaba: "¿Y todo por un sorbo de leche?". Algo que no sentó nada bien ni a la audiencia ni a la ex concursante, que desde luego no se refería a eso.