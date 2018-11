View this post on Instagram

Hola a todos👋🏼: Lo cierto es que determinada señorita, se llena la boca diciendo que no necesita hablar de nadie para salir en la tele. Nada más lejos de la realidad, a ella no le gusta que digan su nombre, pero ella puede decir lo que quiera de quien quiera y lo cierto es que desde que salió de la casa de GH no ha parado de hablar de mí (cuando habla claro, porque en algunas galas parece que no respira). En otros momentos fuera de la tele y lo que algunos llaman “el espectáculo “ aprovecha directos para burlase de mi físico en las redes con tus amigas... está claro que siempre se tiende a sacar la lupa antes que el espejo. Parece mentira que tú, precisamente tú, pretendas darme a mi lecciones de moral, cosa que en ciertos momentos hasta me sorprende. No vayas de santa cariño que no te he visto en ninguna estampita. El tiempo todo lo pone en su sitio ... ¿quién vuelve a comerse ahora las babas de quién? 🤤😘🔥 #nojuresenvanonuncaporunhijo #quierotuappquehastatepeina #appyoucamperfectquebienlautilizas #cuantofiltro💁‍♀ #agarratequevienencurvas #vienencurvas