Las cosas no podrían irle mejor a Kike Calleja. El reportero está en uno de sus mejores momentos profesionales y también podría estar pasando uno de los mejores a nivel personal. Según la revista 'Corazón', su corazón está ocupado. El que fuera novio de Terelu Campos habría encontrado la felicidad junto a Raquel Abad, ex concursante de 'Gran Hermano 7'. Al parecer, están a punto de celebrar su primer año como pareja, aunque lo cierto es que su relación ha sido todo un secreto... Un secreto a voces, eso sí, y es que las redes sociales de ambos están plagados de mensajes cariñosos. "De pronto encuentras unos ojos de los cuales no quieres irte más...", comenta ella ante los corazones de su chico.

Y tampoco faltan las instantáneas juntos... Como esta. "Gracias por despertarme tantas sonrisas", le escribe Kike. "¡¡Te lo mereces TODO!!! Gracias a ti por estar en mi vida❤", le contesta ella.

A pocos meses de celebrar su primer aniversario, asegura 'Corazón' que están muy enamorados. De hecho, ya hasta podrían haber conocido a las respectivas familias. Y para el que todavía no recuerde a Raquel, ella entró en la casa de Guadalix en 2005. Es de Galicia y participó en la séptima edición del reality,la que ganó Pepe Herrero y en la que ella quedó tercera finalista. Desde entonces se ha apartado de la televisión y trabaja en una agencia de seguros.