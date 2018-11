'La princesa del pueblo' celebra este 9 de noviembre 45 años, un cumpleaños de lo más especial, y es que Belén Esteban atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. La colaboradora de 'Sálvame' está a punto de pasar por el altar con el hombre de su vida, ha ganado la larga batalla judicial contra su ex representante, su hija está feliz en su nueva vida... Nada podía estropearlo. ¿O si? Aunque en una fecha como la de hoy también ha aprovechado para acordarse de su padre, quien hubiera cumplido ayer 79 años, la sonrisa no se ha despegado de la cara de Belén, y es que va a celebrarlo a lo grande con los que más la quieren. Bueno, sí ha desaparecido durante unos minutos... Y la culpa ha sido de Rafa Mora.

Mientras la colaboradora contaba, orgullosa y emocionada, cómo la había felicitado Jorge Javier Vázquez, Rafa interrumpía comentando: "Belén ha sido muy generosa y me ha invitado a la celebración de después".

Belén se atrevía a dar algunos detalles de cómo pretendía celebrar un día tan especial, eso sí, manteniéndose discreta para no revelar más de la cuenta y tener una velada tranquila con los suyos... Pero parece que la indiscreción de Rafa ha enfadado a todos. "Rafa no digas dónde", le gritaban sus compañeros.

"Pero si no he dicho el sitio", comentaba. "Pero es que es obvio, a dónde vamos a ir...", argumentaba Belén Ro, asegurando que todos los espectadores saben, de sobra, a dónde suelen ir tras el programa. Algo que también piensa 'la princesa del pueblo', que con cara de desesperación soltaba un: Rafa, hijo...", y claro, Jorge no ha tardado en meter el dedo en la llaga: "No me extraña que no te llamen". Aunque Mila Ximénez ha querido arreglarlo: "Ahora ya no vamos a ningún sitio, me voy a mi casa cuando acabe el programa".