Miriam Saavedra insinúa que Makoke y Carlos Lozano han tenido más que palabras

¡Qué tiemble Kiko Matamoros! Miriam Saavedra soltaba la "bomba" en la última fiesta celebrada en La Casa. ¿Qué has tenido tú con Carlos Lozano?, le preguntaba la peruana a Makoke. Una pregunta que no ha pasado desapercibida y aunque, aún no existen imágenes, Jorge Javier las ha reproducido en 'Sálvame', dejando a todos los colaboradores sin palabras. "Creo que solo lo se yo. Vais a flipar, que esto es inédito, inédito", comenzó diciendo Jorge Javier. "La bronca comenzó así: Miriam le dice a Makoke, que a ver si de una vez por todas cuenta lo suyo con Carlos Lozano", comentaba el presentador.

Las dos estaban muy sobresaltadas por el tema de las nominaciones. Y Miriam no dejaba de insistir en que Makoke y Carlos Lozano no eran amigos.Para ampliar la bomba soltada por Jorge Javier conectaron con el reportero, Sergi Ferré, que dio algunos detalles más de la conversación. Al parecer la bronca empieza durante una fiesta en la casa en la que ambas están tranquilas en la mesa de la cocina. Miriam le pregunta a la ex de Kiko Matamoros si le había nominado y finalmente acaba hablando de su ex Carlos Lozano. "Entonces Miriam entra en bucle, le empieza a llamar falsa, que es una hipócrita y empiezan a alterarse. Makoke da a entender que es muy amiga de Carlos Lozano, algo que le sienta fatal a Miriam y le dice que no se invente las cosas", contó Sergi. Pero todavía hay más, pues al parecer estuvieron discutiendo hasta el día siguiente por la mañana. Sin embargo, el vídeo y la información completa de esta bronca no la veremos hasta el domingo en 'El Debate', que puedes seguir en directo a través de nuestras redes sociales y en nuestra web.