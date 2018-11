Dos vozarrones. Dos artistazas. Dos mujeres revolucionarias. Dos feministas de capa y espada. Dos jóvenes. Dos mujeres dispuestas a arrasar con todo. Rosalía y Amaia Romero vienen pisando muy, pero que muy fuerte. La cantante de 'Malamente' ya es disco de oro, ha cosechado un éxito imparable y no hay quien no la conozca. Ya no hay palmada a la que no acompañe un 'trá, trá'. Eso es así. Pero Amaia no se queda atrás... La ganadora de 'Operación Triunfo 2017' se convirtió en la concursante más querida, seguida y aplaudida de la edición, y no solo por los seguidores del concurso. Rostros conocidos como Dani Martín, incluso, hablaban de ella con adoración. Y es que Amaia es de otro planeta. Aunque su 'single' y su disco se están haciendo de rogar, lo cierto es que la pamplonica se lo está tomando con mucha calma para hacer un disco personal, arrollador, y que realmente sea suyo.

Pero Amaia ya está manos a la obra. Después de pasar por Eurovisión y el no parar de los conciertos de gira de 'OT', la joven ha viajado hasta Nueva York para comenzar el proceso de grabación de su primer disco. Y lo está haciendo, nada más y nada menos, que de la mano de Raül Refree, conocido productor de grandes artistas como... Sí, como Rosalía.

Pero esto no es lo único que tienen en común estas dos jóvenes todo terreno. Rosalía y Amaia se han convertido en grandes amigas desde que la ganadora de OT se mudara a la ciudad condal. Hasta las hemos visto pasear juntas por las calles de Barcelona...

Pero el bombazo, el sorpresOT, la revolución ha llegado ahora... ¡Podrían colaborar juntas! En la fiesta de Yves Saint Laurent a la que acudía Rosalía hace unos días, no dudamos en preguntarle si cantará junto a Amaia pronto, y ésta fue su respuesta: "Es muy amiga mía, me encanta lo que hace, estoy para lo que ella necesite". ¿Eso es un sí? ¡Hiperventilamos! Y es que mucho se ha hablado de que es Amaia quien pone voz a los coros de 'Maldición' en una armonía entre ambas, algo que parece no ser más que un bulo, pero una fantasía que podría hacerse realidad.

¡Y la cosa no acaba aquí! Las vamos a ver cantando juntas ya de ya... Bueno, el próximo 1 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durante una trasmisión en directo a través de Instagram que ambas compartían, Rosalía invitó, formalmente, a Amaia a su concierto "de Barna". Ella, sin dudarlo, aceptó ante la revolución de sus seguidores.