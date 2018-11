La casa de 'Gran Hermano VIP' está a punto de abrir sus puertas para no recibir, si no despedir a uno de sus concursantes. Koala, Tony o Makoke, uno de los tres tendrá que decir adiós a su aventura en el 'reality', y sus defensores ya están sacando las uñas para luchar por su estancia en la casa. Y si alguien se lo está tomando en serio, ese es Kiko Matamoros. El ex marido de Makoke está utilizando todas las artimañas para que la mujer de su vida se quede en esa casa, aunque lo cierto es que podría estar traspasando algunos límites... El mismo jueves, nada más enterarse de la nominación de Makoke, colgó en su perfil social de Instagram una fotografía viral de una niña haciendo un 'corte de manga' y escribiendo: "Para todos los que habéis pedido y pediréis la salida de Makoke", además de recordar el número al que hay que enviar un SMS para echar a Koala.

Uno de los favoritos de la audiencia es el Koala, sin embargo es uno de los enemigos de Makoke... Así que al colaborador de 'Sálvame' no le queda otra que pedir su expulsión. Pero ha ido demasiado lejos, y no estamos exagerando. Su última artimaña ha sido un golpe muy, pero que muy bajo contra una de sus compañeras de Telecinco.

"Si tu criterio coincide con el de esta señora... Háztelo mirar", escribe junto a una fotografía de Belén Esteban. ¡Qué fuerte! Las redes, como era de esperar, no han tardado en echarse encima de Matamoros.

Le han dicho de todo menos bonito. Parece que está creando tanta polémica como su ex mujer en 'GH VIP'... ¿O no? La mayoría de espectadores creen que Makoke no ha sido más que un mueble, y por eso piden su expulsión.

La que también ha pedido ayuda para salvar a su madre ha sido Anita Matamoros: "Es una pena que la gente esté tan ciega de no ver lo transparente y sencilla que eres, que no por no ser carne de cañón no seas nada más. Lo importante de esto es que toda tu gente sabe lo muchísimo que vales, los valores que tienes, la felicidad y energía que desprendes y sobre todo lo bonita que eres por dentro y por fuera. Gracias por hacer de mi la chica que soy, eres mi ejemplo a seguir como persona y espero parecerme a ti aunque sea sólo un poquito...tan amiga de tus amigos, con esa capacidad de amar tan grande que tienes, tu inmensa generosidad y la bondad siempre por bandera. Seamos sinceros, la cosa está difícil, muy difícil, pero nunca me enseñaste a quedarme de brazos cruzados".