Las poblaciones de Malibú y Calabasas se están viendo afectadas por el incendio que azota el condado californiano de Ventura. Un incidente que está obligando a desalojar la zona y que está afectando a rostros tan conocidos como el clan Kardashian, Lady Gaga... Todos están compartiendo con sus seguidores, a través de las redes sociales, su experiencia durante la evacuación, además de lanzar mensajes en solidaridad con el resto de evacuados. Muchos ni si quiera esconden su temor de que el fuego arrase sus hogares y propiedades, como ha sido el caso de Caitlyn Jenner, que según informa TMZ, ha perdido su casa en el incidente. Las protagonistas de 'Keeping Up with the Kardashians' han tenido que evacuar sus casas debido al peligro que se acercaba a su residencia en Los Ángeles. Según señaló el portal, la mansión de Jenner, ubicada en la cima de una colina frente a la playa de Malibú, fue rodeada y destruida por el avance de las llamas.

"Rezando por la gente y las casas en mi comunidad circundante de Malibú. Es difícil observar desde tan lejos en China, pero estoy agradecida de que mi familia esté a salvo. Gracias a todos los bomberos y socorristas que trabajan incansablemente para contener las llamas. Si le piden que evacue, por favor, hágalo y no espere. Espero que usted y todos sus seres queridos estén a salvo", escribe Miranda Kerr.

La cantante Lady Gaga también ha mostrado cómo abandonaba su casa y le ha dedicado un sincero mensaje a los más afectados.

Otros rostros, como Alyssa Milano, han contado su dura experiencia y los momentos de tensión vividos durante esas horas. Ha asegurado que todos están a salvo (sus caballos, sus hijos...), aunque su casa está en riesgo pero lo "importante" está a salvo. Además, ha agradecido a los que se han preocupado por ellos, y no ha dudado en lanzar un mensaje a los que se alegran de la desgracia solo por cuestiones políticas: "Vosotros sois el problema".

El que más ha preocupado a través de la red ha sido Charlie Sheen, que pidió ayuda en Twitter para localizar a sus padres, Janet y Martin Sheen: "Si alguien los ve, por favor, decidme que están sanos y salvos en medio de este horror", escribe.

El 'Woolsey Fire', como ha sido denominado el incendio, ha quemado por el momento 14.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 75.000 hogares de los condados de Ventura y Los Angeles.