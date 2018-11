La que fuera concursante de 'GH VIP' y mejor amiga de Chabelita dentro de la casa de Guadalix, Techi Cabrera, no deja de liarla allá donde va. Si en el concurso se convirtió en una de las concursantes más polémicas, fuera no ha sido nada distinto. Hace unos días arremetía contra Isa por creerse 'vetada' del programa de Telecinco, unas palabras que no tardó en callar Jorge Javier en la última gala, a la que sí fue invitada aunque recibió un "hasta siempre"... Pues ahora se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo que no va a dejar a nadie indiferente. La cosa ha empezado fuerte desde el minuto 1, y es que el presentador ha confesado que han tenido que añadir una pregunta a las estipuladas tras una confesión 'bomba' de Techi. ¡Ha dejado caer que se quedó embarazada de Omar Montes!

Ha contado que este mismo jueves se puso en contacto con Omar, muy preocupada, diciéndole que tenían que hablar de algo muy importante, y sí, se refería a un tema 'embarazoso'. La pareja no usó protección durante sus relaciones dentro de la casa, y aunque él asegura fue cuidadoso al acabar, ella aclara: "Antes de llover, chispea". ¡Menudo lio! Omar, sin embargo, cree que no se trata de una forma de hacerse platós... Algo que considera es ruin, "inventarte esto por dinero... Podrías haber dicho que nos hemos liado o algo", confiesa.

"Hace unos días me hize un test y salió positivo, y las fechas coincidían con las que estuve en la casa", ha contado. "No te pilla tan de sorpresa porque jugamos con fuego", ha confesado, aunque Omar no se cree nada de lo que dice. "El día 6 de noviembre acudí al hospital porque tuve un aborto", ha aclarado. Algo que está más que certificado por los colaboradores, que han podido ver las pruebas médicas.