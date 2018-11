La ex concursante de 'GH VIP' y ex mejor amiga de Chabelita, Techi Cabrera, no deja de liarla allá donde va. Si en el concurso se convirtió en una de las concursantes más polémicas, fuera no ha sido nada distinto. Hace unos días arremetía contra Isa por creerse 'vetada' del programa de Telecinco, unas palabras que no tardó en callar Jorge Javier en la última gala, a la que sí fue invitada aunque recibió un "hasta siempre"... Pues ahora se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo que no va a dejar a nadie indiferente. Techi ha confesado que tras su paso por el concurso, ha recibido numerosas críticas, pero hay algunas que le han dolido especialmente: las referidas a su aspecto físico. Ha querido aclarar que ha escuchado críticas de Chabelita y Amor, algo que no entiende. Techi no se explica cómo Chabelita se mete con ella si es la primera que se queja de las críticas al físico, sin embargo, le han afectado, y mucho.

"Pediría que esto no se me vuelva a tocar, ni ella ni nadie, que a las personas que sufrimos de esto no nos lo vuelvan a tocar", ha dicho con la voz temblorosa. Y es que Techi ha recaído en la anorexia, un trastorno que ya sufrió hace años, ahora "lucho por mi hijo", y ha asegurado que está medicada y tiene que volver al psicólogo.

Pero cambiando de tema, Techi ha confesado que Tony Spina le atrae más que Omar... ¡Vaya tela! Pero no es el único de la casa que le gusta, además de Omar y Tony, ¡se siente atraída sexualmente por Asraf! Hasta asegura que el Míster le propuso meterse en su cama y ella lo rechazó para no fallar a Omar.

Una de las cosas más fuertes que ha confesado, es que se casó con Alberto Isla porque había sido pareja de Chabelita... Y con todo esto, ella misma asegura que es "normal" que algunos crean que es una 'comebabas' de la hija de la tonadillera. Pero parece que se ha descubierto el motivo de esta 'persecución', ¡le tiene envidia a Chabelita! Sí, sí, ella misma lo ha confesado. Y ni corta ni perezosa, ha añadido: "Estoy obsesionada con ella. Miro todo el rato sus redes...". Y es, precisamente por todo esto, por lo que se enrolló con Omar, solo para fastidiarla.

Sin duda, el bombazo de la noche ha llegado cuando Techi ha confesado que estaba embarazada de Omar Montes. "Hace unos días me hize un test y salió positivo, y las fechas coincidían con las que estuve en la casa", ha contado. "No te pilla tan de sorpresa porque jugamos con fuego", ha confesado, aunque Omar no se cree nada de lo que dice. Al menos no cree que el bebé fuese suyo.

"El día 6 de noviembre acudí al hospital porque tuve un aborto", ha aclarado. Algo que está más que certificado por los colaboradores, que han podido ver las pruebas médicas.