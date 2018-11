Carlos Lozano llevaba días desaparecido de los platós de televisión. Después de varias polémicas con sus exs en 'GH VIP', decidió 'escaparse' unos días y huir para desconectar. "Hablé con mis jefes y les pedí un descanso, ellos lo entendieron y me dejaron la puerta abierta", ha contado él mismo durante su reaparición en 'Sábado Deluxe'. "He dejado la tele un tiempo porque me duele hasta dónde han llegado Miriam y Mónica, he petado sentimentalmente, pero no laboralmente", ha confesado. Pese a que ha querido desconectar de 'Gran Hermano', tiene claro que "Miriam está haciendo un gran concurso", aunque a veces está algo "sobre actuada", aunque reconoce que "como todos hemos hecho en esa casa". Y a la hora de posicionarse entre Mónica y Miriam, al nivel concursantes, ha asegurado: "Creo que lo está haciendo mejor Miriam".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Miriam es muy buena nena" ha aclarado, "pero a mí me ha engañado". Pero lo cierto es que la mirada de Lozano habla por sí sola, y salta a la vista que está de lo más enamorado y ver que Hugo Castejón ha ocupado su lugar le ha dolido profundamente.

Lo que asegura es que "no pienso ir a buscarla a plató", porque se ha sentido engañado. "Quiero que cuando salga le pongáis los vídeos y reconozca ciertas mentiras, si no lo hace y no me pide disculpas, tiraré la toalla". Pero, "para volver con Miriam, tiene que demostrarme que no ha estado con Hugo". Y, ¿si ha estado con Hugo, y lo reconoce, pero le quiere a él, volvería con ella? La respuesta ha sido rotunda: "No".

Sobre la polémica que le ha rodeado con ciertos rumores de que mantuvo un 'affair' con Makoke, algo que ha insinuado la propia Miriam Saavedra en el concurso, él ha querido dejar claro que no tendría problema en contarlo, pero que "no he tenido nada con Makoke, lo que pasa es que Miriam quiere darle hasta en el carné de identidad".

Algo que nos ha dejado boquiabiertos ha sido la confesión de Carlos sobre sus exs y Miriam Saavedra: "Miriam quedó con casi todas mis exs, se tomaba café con ellas para saber cómo era yo". ¡Hasta le decía qué ex le caía bien y cual algo peor! "Me dijo que todas habían hablado bien de mí, por eso me da pena que la propia Miriam, el amor de mi vida, diga mentiras sobre mí".