La noche del sábado llegó a Telecinco cargada de sorpresas... Para algunos más que para otros. Y para algunos más amargas que para otros. Techi Cabrera se sentaba en 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo que callaría muchas bocas, aunque lo cierto es que acabó abriendo muchas. La ex concursante de 'GH VIP' confesó que había sufrido un aborto hace a penas unos días, y sí, estaba embarazada de Omar Montes, con quien tuvo un 'affair' dentro de la casa de Guadalix. Un bombazo que dejó abiertas muchas preguntas en el aire y que los colaboradores de Telecinco quisieron dejar bien atadas. La joven confesó que no es la primera vez que sufre un aborto natural, y además, acogió toda responsabilidad de haber mantenido relaciones con Omar sin precauciones: "Hemos sido unos irresponsables. Unos inconscientes, y no solo por el embarazo, si no por las enfermedades". Pero a lo hecho, pecho, eso sí, asegurando que no volverían a cometer esos errores en el futuro (ninguno de los dos).

Techi quiso explicar cómo se enteró de la noticia: "Me hago un test y me sale que estoy embarazada", comenzaba relatando. Y, ¿cómo sabe que el bebé era de Omar? Pues lo tenía más que claro: "Cuando entré en GH me vino el periodo a la vez que Makoke, Mónica y Aurah y después no volví a tener el periodo". Así que no queda otra... Pero a cada palabra de Techi, Omar reía. "No te lo tomes a cachondeo", le pedía la ex concursante. Pero es que el ex de Chabelita no se creía absolutamente nada.

"Que sí María Teresa que te has quedado embarazada del espíritu santo", bromeaba Omar Montes. "Para poder estar embarazado tienes que poner la semillita dentro de mamá y yo la puse dentro de la boquita", explicaba el cantante. Pero ella aseguraba que antes mantuvieron relaciones, y que "antes de llover, chispea".

"Voy al hospital porque tengo una hemorragia en la cual tengo un aborto, bioquímico, en la que expulso, y no me tienen que hacer legrado, porque ya lo he expulsado", continuaba contando Techi, que ni corta ni perezosa le soltaba a Omar: "No preocupes porque no vas a ser padre".

Pero Omar se mantenía incrédulo a sus palabras: "Lo feo es que le paguen dinero por venir a decir que está embarazada de mí". Sin embargo tuvo que cerrar el pico cuando Techi mostró pruebas de lo sucedido: un parte médico que corrobora su aborto. Aunque ni con esas dio su brazo a torcer: "No, yo no puedo apoyar una mentira. Si fuera la primera vez rompería una lanza a su favor, pero es el quinto aborto y siempre son famosos".



Unas palabras que sentaron fatal a todos, así que Jorge Javier no dudó en dejarle claro que se había pasado tres pueblos: "Frases como 'qué casualidad que ha tenido muchos abortos y todos de famosos'… Son frases denigrantes para ella. Es que no ha dicho nada en contra de ti, solo ha presentado un parte médico".

"He pedido a la dirección que no estés en el debate de Gran Hermano. Lo siento, pero no puedes quedarte", le decía Jorge Javier obligándole a salir del plató: "No lo podemos consentir". "La has despreciado completamente, respeta", añadía el presentador. "Sal del plató, Omar", zanjaba.