Carlos Lozano se sentaba anoche en 'Sábado Deluxe' tras un tiempo alejado del foco mediático por culpa de su "colapso sentimental". El presentador decidió 'escaparse' unos días y huir para desconectar de todo lo que está pasando entre sus exs en 'GH VIP', pero anoche reaparecía con las pilas cargadas y una sonrisa... Que le duró bastante poco. Aunque Carlos parecía empezar calmado y relajado, tanto que hasta pidió disculpas a Belén Esteban por sus palabras durante su encontronazo en una de las galas de 'Gran Hermano': "Pedirte disculpas si aquel día estuve un poco… Pero disculpas por mis formas más que nada. Los nervios que tenía… Uno está dolido por muchas cosas que pasan, yo estaba irritado y me sueltas lo de que estoy viviendo a costa de Miriam y Mónica y me ofendió. Yo me veo y no me gusta, porque las formas eran feas. Que tú limites toda mi carrera a que vivo de estas mujeres… Está claro que por Belén no ha sido que me haya ido, aparte que respetuosa fue porque cuando habló, lo hizo bien, dijo que me hacía falta irme y tenía razón", aclaraba.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, su buen rollo se truncó con otro de los colaboradores de Telecinco... Rafa Mora. Cuando el ex viceverso le recordaba a Carlos Lozano que su ex, Miriam Saavedra, había reconocido haber tenido algo con su archi enemigo, Hugo Castejón, Carlos explotó: "La que se fue con otro fue tu novia". Un golpe muy bajo (y que no venía a cuento) que desató la guerra entre ambos.

"Eres un mierda", le decía Rafa enfadado. Aunque no tardaba en retirar sus palabras, quiso seguir atacando al presentador: "Eres un triste".

"No me voy a poner a tu altura. Solo tengo que verte en Sálvame, tus compañeros te odian. Hasta los presentadores te dicen que te calles. No vas a aprender en tu vida, eres un trozo de carne con ojos", contra atacaba Lozano. Y rafa contestaba sin reparo: "Tú un presentador frustrado que ves al novio de tu pareja en la tele, en tu lugar y arañándote la cara". "Para lo que has quedado...", añadía el colaborador.

"No me llegas ni a la suela de los zapatos, ni llegarás nunca", insinuaba Carlos. "¿Me vas a hablar tu de cuernos? Si vieras la carroña que eres…", añadía.



Y Rafa atacó donde más duele: "Si has arrastrado a la madre de tu hija por los platós, desgraciado, si prefieres que se lleve el dinero una persona con la que estás dos años que la madre de tu hija. Triste, Pringado, calzonazos y vendido". Pero Carlos no se quedó callado: "Tú estás amargado porque eres una mierda pinchada en un palo, como eres y lo sabes estás jodido. Tú no tiene carrera ni vocación… No vales para hacer televisión".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Para qué te sirven las tablas si te pones a su nivel?", le preguntaban a Carlos algunos de los colaboradores, "necesitas quince días más de descanso", añadían.

"Y este chico ingresar en un psiquiátrico", soltaba Lozano. "Eres un cornudo amargado. Eres un pedazo de friki, el ejemplo que das es una mierda, miserable… Pesadilla, no vales para nada… Este señor te ha llamado la atención mil veces por ignorante", añadía haciendo referencia a Jorge Javier.



"Todo lo tienes en los músculos, cerebro nada", pretendía zanjar Carlos. Pero Rafa, sacando ese lado pícaro que le caracteriza, soltaba: "Mira, el día que tenga un programa te daré un puesto de colaborador".

Y aunque Jorge Javier pretendía poner fin a la guerra con un apretón de manos, Carlos se negó en rotundo... ¿Harán las paces algún día?