La que fuera concursante de 'GH VIP' y mejor amiga de Chabelita dentro de la casa de Guadalix, Techi Cabrera, se convirtió en una de las concursantes más polémicas, y fuera no está siendo nada distinto. Hace unos días arremetía contra Isa por creerse 'vetada' del programa de Telecinco, unas palabras que no tardó en callar Jorge Javier en la última gala, a la que sí fue invitada aunque recibió un "hasta siempre"... Pues ahora se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo que no ha dejado a nadie indiferente. La cosa empezaba fuerte desde el minuto 1 con una confesión 'bomba' de Techi. ¡Se quedó embarazada de Omar Montes! Pero es el ¿ex? de Chabelita no se creía absolutamente nada. Omar se mantenía incrédulo a sus palabras: "Lo feo es que le paguen dinero por venir a decir que está embarazada de mí". Sin embargo, Techi mostró pruebas de lo sucedido: un parte médico que corrobora su aborto. Aunque ni con esas dio su brazo a torcer: "No, yo no puedo apoyar una mentira. Si fuera la primera vez rompería una lanza a su favor, pero es el quinto aborto y siempre son famosos". Unas palabras que no sentaron nada bien a Jorge Javier Vázquez, que no dudó en expulsar al cantante del plató de Telecinco.



Demasiadas emociones fuertes juntas para el 'gran hermano'... Y le pasaron factura. Según ha contado él mismo en 'Viva la vida' esta misma mañana, la de ayer fue una de las noches más moviditas de su vida, hasta sufrió varios ataques de ansiedad que le llevaron al hospital.

Pero Omar ha encontrado apoyo en Chabelita en estos duros momentos. Son las primeras imágenes de la pareja saliendo juntos después de su paso por 'Gran Hermano0, algo que podría confirmar que siguen juntos pese a la tormenta. Ambos aparecían en el barrio de Omar, Pan Bendito, a eso de las tres de la tarde, y ella lo hacía con la sudadera de ¿su chico?

Él no ha dudado en hablar con el programa de Telecinco sobre lo sucedido: "Para mí estos temas son muy fuertes, muy delicados como para ir a contarlos a la tele", contaba el cantante. Y es que asegura que hasta ha tenido que acudir al hospital porque "he estado muy malo". "Tuve una crisis de ansiedad con mi madre y mi abuela, llevo unos días muy malos", ha añadido.

La que todavía no se ha pronunciado ha sido Chabelita, que desde su última y emotiva reflexión en las redes con motivo del día de su cumpleaños, no hemos vuelto a saber de ella. ¿Qué opina de todo lo que está sucediendo? Ella, de momento, guarda silencio, aunque deja alguna que otra indirecta en sus 'stories' de Instagram, como cuando escribe; "Nunca te cambian por algo mejor, solo por algo más rico". Quizá esta noche, durante el debate de 'GH VIP', sepamos qué está pasando realmente entre la pareja y cómo han sentado a la hija de la tonadillera las declaraciones de Techi.