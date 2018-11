Agarraos muy fuerte a lo primero que pilléis. ¡Vuelven las ídolos adolescentes de los noventa! Y aunque no todas se subirán al escenario –Victoria Beckham, alias la ‘Spice Pija’, no estará en la gira porque está centrada en sus marcas de moda–, el tour de las chicas más picantes ya es un hecho. Así lo anunció una de ellas, Emma Bunton, ‘Baby Spice’, en su programa en la emisora Heart Radio. Hasta allí acudieron cuatro de las cinco integrantes del mítico grupo y pasaron un rato de lo más divertido. A las puertas de la emisora les esperaban ansiosos cientos de fans, que querían un autógrafo de ellas.

Mel B, a la última moda con un abrigo de leopardo, y Geri Halliwell, con un look 'total white' no se hicieron de rogar con sus seguidores y estamparon sus firmas donde ellos les solicitaron. Después, se reunieron con Mel C y con Emma, que las esperaban en el estudio radiofónico.

Una vez reunidas, Emma, ataviada con un bonito vestido con cuello de bebé, hizo el anuncio más esperado: la vuelta a los escenario del grupo tras diez años de ausencia y varios intentos fallidos por unirse. La única que faltará a la cita será Victoria Beckham. La popular 'Spice pija' ha declinado la invitación de sus antiguas compañeras y se baja definitivamente del carro de las Spice. Ella prefiere seguir con su exitosa carrera de diseñadora antes que volver a la música y lucir palmito.

Para inmortalizar el histórico momento, Emma quiso hacer un 'selfie' con sus compañeras y dejaron de manifiesto el buen rollo que sigue existiendo entre ellas. Además, también contaron cuándo comenzará el ‘Spice World Tour’. Será el próximo verano y darán seis conciertos por Reino Unido. Vamos, que te da tiempo de sobra para ahorrar para el vuelo, porque, de momento, no pasan por España. ¿Listas para volver a cantar como locas el 'If you wanna be my lover?'.

Su última reunión

El grupo femenino musical que revolucionó los noventa tuvo su última reunión en 2012. Melanie Brown, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chisholm y Victoria Beckham (en esta ocasión la ‘Spice Pija’ sí se subió al escenario) lo dieron todo en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres.