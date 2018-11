La vida de Almudena Martínez, más conocida como Chiqui, ha sido, últimamente, una montaña rusa en toda regla: hace unos meses, Kiko Hernández sembraba la semilla de la duda en su relación por unas supuestas infidelidades por parte de su marido, y todo ello cuando ella estaba ya embarazada de su segunda hija (a la que ha dado a luz el pasado 27 de octubre) mientras ella lo negaba y mientras un familiar muy cercano, y muy pequeño, luchaba contra una terrible enfermedad que, finalmente, se lo llevó por delante en septiembre. Los palos que ha recibido la ex gran hermana ha sido duros, pero con la llegada de Bella a su vida, parece que todo empieza a encauzarse de nuevo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Así de cruda ha sido la realidad de Almudena, y así de crudo lo contó en 'Sábado Deluxe': al hablar de su hija, una sonrisa recorría su cara, pero que apenas podía mantener al recordar el infierno de embarazo que ha tenido: "He tenido un embarazo de riesgo, y he estado todo el rato del sofá a la cama y de la cama al sofá. La niña venía con dos vueltas de cordón", recordó.

A pesar de todo, está muy contenta porque la niña ha llegado al mundo muy sana, y por partida doble, ya que Bella "no ha heredado mi problema de la hormona del crecimiento", señaló feliz. Ahora, por otro lado, buscan padrinos para la pequeña: no quieren que sea el Maestro Joao, que fue un gran amigo de ellos (y es padrino de su primera hija, Alma), pero ahora no pueden verle ni en pintura después de, según ellos, mostrarles una cara que desconocían. Además, tampoco se llevan bien con los padres de Borja: "No quiero meter a mis padres en este tema. Son problemas que hay entre nosotros y ya está", afirmó él muy serio.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jorge Javier Vázquez se interesó también por cómo estaban llevando el tema de su sobrino, algo que algunos colaboradores desconocían, y que no podían creer cuando ella lo relató: "Mi sobrino de 10 años murió víctima de un cáncer. A veces nos pensamos que ese tipo de cosas solo les pasan a los mayores, pero también les ocurren a los niños".

Mediaset

"Solo quiero decir una cosa: que estén los padres precavidos, porque aunque pensemos que le toca a gente mayor, gente de nuestra edad, también hay niños que lo padecen", añadió emocionada, y advirtió antes de señalar que no quería seguir hablando del tema: "Una cosa muy importante: hay que prevenirlo y cogerlo a tiempo". "Es una pérdida que nosotros nunca lo vamos a superar", dijo sin consuelo.