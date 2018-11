Cuando a una le 'pinchan', hay un punto de no retorno en el que, o manda todo a tomar viento, o explota, y Amor Romeira ha decidido explotar. La ex gran hermana ha tenido, desde hace días, un intenso rifirrafe a través de las redes sociales con Techi Cabrera. La que se alzó como nueva amiguísima de Isa Pantoja (y que luego aprovechó la soltería de su ex, Omar Montes, para liarse con él en la Casa de GH VIP 6) aprovechó su paso por 'Sábado Deluxe' para despotricar contra Amor, a la que acusó de manera bastante directa de haberle hecho recaer en la anorexia, y es que hace unos años Techi ya habló del trastorno alimenticio que sufría, pero que poco a poco ha podido superar.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Pues bien, parece que Cabrera habría tenido una recaída a raíz de que Amor y varios usuarios de las redes sociales la llamaran "gorda", algo que, de momento, no ha podido demostrar, tal y como le ha pedido muy mosqueada Amor: "Eso es mentira y me encantaría que lo probara, que enseñase un mensaje o un vídeo o unas palabras mías llamándola gorda", dijo.

Al parecer, según dijo Techi en un post de Instagram, ésta la habría llamado "gorda" y en la que también se metía con sus nuevos labios. Una publicación que, por cierto, desapareció al rato de estar en su perfil, y aquello fue el detonante de una conversación que ambas tuvieron por mensaje privado en el que Techi le pedía a Amor que la dejara en paz: "Mira, Techi!!! Lo de la app es una broma como la que ha hecho toda España sobre tus retoques. Eres tú la que coge un vídeo (mío) y dices que nos reímos de ti, cosa que no es cierta. Es una broma, como los mil memes que te han hecho", intenta zanjar, entre más palabrería, Amor.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En sus Stories, sin embargo, seguía dándole 'Ubicaína', como ella dice: "Siento vergüenza de personas como ésta, que cuando no tienen argumentos intentan hacerse la víctima. Yo no estoy dudando que tenga una enfermedad, porque ni lo sabía, pero que no diga que yo la he llamado 'gorda' porque eso es mentira, y menos que yo le he dicho que 'tú eres 'gorda' y yo soy flaca', porque yo soy curvy. ¡Es que soy curvy!", comentaba indignadísima Amor.

Por último, añadía: "Me parece fuerte y sucio tu victimismo, mi amor, porque nunca me he metido con tu enfermedad -que ni sabía que existía- ni con tu peso, porque no me importa una mierda lo que pesa la gente, me parece muy feo". Y aprovechaba para larzarle un último dardo antes de publicar una foto con una copa de vino bajo el título 'aquí, preocupada en Cáceres': "Tú tranquila, que en esta vida hay algo que existe, y que es íntimo amigo mío que se llama Karma. Y ese va a ir a por ti. por mentirosa. ¡Ubícate! La próxima vez que te sientes (en el Deluxe) hazlo para hablar de ti".