Las gemelas más flamencas de España han vuelto a la palestra, pero esta vez ha sido por aportar su granito de arena a una causa benéfica: las ex supervivientes Raquel y Bibi acudieron al rastrillo navideño de la ONG 'Nuevo Futuro', donde, preguntadas por la prensa, han querido eludir las preguntas sobre su juicio con Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera: "¿Quién? No sé, no conozco a quien dices...", aseguraban, con cara de póker, sobre la tonadillera, pero no tardaban en reconocerla: será el próximo 25 de febrero cuando se vean las caras con ella, y el 9 de abril con él: "Nosotras estamos tranquilas. No somos las que hemos puesto la demanda...", han afirmado antes de añadir: "Se ha podido arreglar de una forma amable, pero no han querido".

Publicidad - Sigue leyendo debajo