Terelu Campos acude a una nueva revisión médica. La colaboradora de 'Sálvame' debe acudir, periódicamente, a realizarse unas curas por la doble mastectomía a la que se sometió el pasado 6 de octubre. Al parecer, la recuperación no está siendo todo lo rápida que la presentadora desearía y es probable que debe volver a pasar por quirófano. Como ella misma contó, en la propia operación le fue practicada la reconstrucción de los dos senos. Ninguno de los dos ha reaccionado bien a la intervención y a los nuevos tejidos y serán los médicos los que tengan que poner una solución que pasaría, según baraja ya su entorno más próximo, por volver al quirófano. En su nueva cita médica, Terelu estuvo arropada por su madre, María Teresa Campos que no se separa de su lado. No es la primera vez que vemos a la colaboradora de 'Sálvame' acudiendo a su cita médica.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El pasado 22 de octubre, y también acompañada por su madre, fue a las curas. Allí, pudimos comprobar que algo no iba bien por la cara de sufrimiento de la presentadora. "Estoy regular. Sí, es más difícil de lo que pensaba, bastante más. Esto es muy largo", confesó la presentadora en el cumpleaños de su hermana, Carmen Borrego. La colaboradora de 'Sálvame' aprovechó para explicar que justo ese día no pasaba por un buen momento y que su estado de ánimo va "a ratitos". "Hay veces que cuando voy a las curas tenéis que entender que voy fatal y salgo fatal, no me apetecen fotos, ni hablar ni nada", declaró algo que parece que le ha pasado también en esta ocasión por la mala cara de Terelu.

Gtres

Terelu aprovechó que había salido de su domicilio para las curas para probar suerte en los juegos de azar. La presentadora entró en una administración de lotería donde, imaginamos, que apostó en alguno de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Gtres

Además, la colaboradora de 'Sálvame' también quiso probar suerte con uno de los sorteos de la ONCE. Billete en mano, se acercó a un vendedor de la ONCE y compró alguno de los cupones para los próximos sorteos. ¿Tendrá suerte?