Si Kiko Matamoros pone un circo, le crecen los enanos. El colaborador de Telecinco, y ex pareja de Makoke (y probablemente muy pronto, ex marido) no pasa por su mejor momento actualmente. Si ya antes de su separación su situación se tambaleaba, ahora todo se ha derrumbado como un castillo de naipes: consiguió recuperar su puesto en 'Sálvame' como defensor de la audiencia, pero a sus problemas matrimoniales se sumaron sus viejas rencillas con compañeros de la tele, su mal momento económicos (aunque ya lo arrastraba desde hace años) y su mala relación con su hijo, Diego Matamoros. Y aunque parecía que en la tele estaba más o menos estable, ¡ahora han salido a la palestra cientos de personas para pedir que le echen!

Concretamente, han sido casi 2000 las que han recogido firmas para que Telecinco y la productora de GH VIP 6, Zeppelin, prescindan de él en las galas como colaborador. ¿El motivo? Su comportamiento últimamente no ha gustado nada a la audiencia, que incluso ha creado un hashtag (#SomosLaAudiencia) en las redes sociales que se ha hecho viral para denunciar todo lo que no les gusta del formato (actitudes y comentarios que se pasan por alto dentro de la Casa y en el plató, especialmente).

Pues bien, Kiko Matamoros habría pecado de creerse más que nadie, llegando a insultar a una concursante del reality, con calificativos como "cerda", "kinki" o enviarla "a mamarla". O como cuando puso en boca de Miriam Saavedra palabras que no había dicho, como "ha mandado a España al carajo", cuando realmente había dicho "viva Perú, y viva España, carajo".

La petición, que ya recoge más de 2000 firmas (y buscan 2500), no se anda con rodeos: "Con esta petición, la audiencia de 'Gran Hermano VIP 6' solicita directamente a la dirección de Zeppelin y Mediaset que cese completamente las invitaciones de Kiko Matamoros como colaborador e invitado de futuros programas (debates/última hora/galas)", y además de incluir los insultos a Miriam Saavedra, recogen que "nadie intervino para desmentir el comentario que la audiencia vio tras ver y escuchar en directo el alegato de la concursante, en donde dijo '¡viva Perú, y viva España, carajo!'. Esto nos parece indignante por parte parte del Sr. Matamoros y del presentador, ya que estas actuaciones podrían dañar la imagen de cualquier concursante estando las votaciones abiertas", apuntan, señalando también la actitud pasiva de Jorge Javier Vázquez.

Sin embargo, Telecinco, lejos de castigarle, podría incluso pedirle que vuelva a 'Sálvame' como un colaborador más, según informa El Español: al parecer, buscarían "premiarle" por ser tan generoso en su sección actual de los jueves, donde no se corta al hablar de su vida privada, y dada su situación económica... igual le saldría bastante rentable.

Eso sí, tendrá que enfrentarse aún más a sus compañeros, con los que, a pesar de verles una vez por semana, ya ha tenido más de un rifirrafe. Precisamente este martes era Mila Ximénez la que entraba en brote después de que Kiko llamara "chachas" a varias colaboradoras de 'Sálvame' después de que, según él, todos se hayan cebado con Makoke, algo que podría costarle la expulsión este mismo jueves (y de lo que Kiko está convencido después de ver cómo la tratan): "Ten las agallas de decirle a Javier Tudela por delante lo que dices por detrás”, espetaba la ex de Manolo Santana, asegurando que le llama “cortito” y que no sabe moverse en un plató, y añadía: “¡Ya se ha acabado la historia! No descalifiques más porque me estoy callando muchas cosas y no te tengo ningún miedo. Yo no he venido a darte teléfonos de mis parejas, ni a traer fotos de mi pareja con otro en la playa. ¿Nos callamos o qué? ¿Tú vas a dar clases de ética? ¿A quién llamabas para darle un listado telefónico de llamadas de tu mujer? ¡A mí!".

La cosa, desde luego, está calentita en las instalaciones de Mediaset...