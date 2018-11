Mientras nosotros nos pelamos de frío por este lado del mundo, las hermanas Kardashian se están torrando, y nunca mejor dicho. Kim, Kourtney y Khloé se han escapado unos días hasta Bali, en Indonesia, para seguir dándonos envidia de la buena. Pero esta vez no lo han hecho solas. Las hermanísimas se han llevado a sus respectivos retoños: Kim, a North, de 5 años, y Saint, de 2, –la pequeña Chicago se quedó con papá, Kanye West–; Kourtney cargó con Penélope, de 6, Mason, de 8, y Reign, de 4; y Khloé, a la pequeña True, de apenas siete meses. Se llevaron hasta a Scott Disick, ex marido y padre de los hijos de Kourtney.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Gtres

El clan, al completo, no pasó desapercibido durante su estancia en Bali. Como para hacerlo teniendo en cuenta 'los modelitos' que eligieron en cada una de sus apariciones públicas. Khloé, de flúor, estuvo pendiente de su hija True, que iba conjuntada con ella; Kourtney, con un espectacular bikini verde, no descuidó a sus retoños Penélope y Reign. Mientras que la 'discretísima' Kim no se separó de su hijo Saint.

Gtres

Estos días en tierras indonesias han dado para mucho y les ha dado tiempo para hacer de todo. Quizá, lo más excitante fue el paseo a lomos de un elefante, algo que les valió muchas críticas tanto a Kim como a Kourtney.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Kim tuvo que montar sola porque, a pesar de intentarlo, no logró convencer a su hija de que montara con ella en el paquidermo. North parecía aterrada y se aferró a la pierna de su madre, en plan: "Mami, porfi, no subas a esa cosa".

Gtres

Y para este día tan de 'Dora la exploradora', todas se llevaron sus trapitos más top. La prota de 'Keeping up with the Kardashians' se enfundó en un pareo y un bikini en tonos tierra. ¡Cómo se iba a poner ella una camisetita básica, hombre, por Dior!

Gtres

Fue una jornada muy fructífera pues les dio tiempo para hacer muchas cosas: montaron en helicóptero; pillaron un buggy –ojo a Kourtney a los mandos del bicharraco–; visitaron templos budistas...

Gtres

A sus 39 años, la mayor del clan se atrevió a conducir un 'megabuggy' y demostró una gran destreza al volante de este juguetito con el que se movió por los alrededores. Eso sí, iba bien equipada con casco y todo.

Khloé, que no puede estar más feliz desde la llegada de True, aprovechó para sacarse fotos con todo lo que pillaba (rogamos un minuto de silencio por el fotógrafo). Aunque su pequeña fue la gran protagonista de la jornada pues no paró de mimarla, darle achuchones y sacarle fotos.



Gtres

Mientras que Kourtney se paseó en bikini por la isla, la rubia de las Kardashian se decantó por un ‘total look’ en verde fosforito, con el que era imposible que se perdiera. ¡Vaya modelito!