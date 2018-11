Agárrate los machos porque 'OT 2018' está a punto de estallar tras la mega bronca que Noemí Galera les ha montado a los triunfitos. Una tras otra, esta edición de 'Operación Triunfo' va acumulando polémicas que hacían presagiar que, tarde o temprano, se iba a montar muy gorda. Y así ha sido. Las redes sociales han ido recogiendo con todo detalle cada uno de los tropezones del programa y de los concursantes hasta dejar claro que la de 2018 es, sin duda, la edición de 'OT' más polémica y controvertida de toda la historia del talent show de RTVE. Unos datos de audiencia que no son los esperados, la inicial ausencia de Los Javis en el claustro del profesorado, la polémica sobre la letra de la canción de Mecano, la acusación de tongo tras verse los papeles de Brisa Fenoy, el fulminante despido de Itziar Castro y la sorprendente vuelta de Los Javis como profesores de interpretación, los desencuentros con Manu Guix durante los pasos de micro, el cabreo con los concursantes de Mamen Márquez, la coach vocal... La lista no ha parado de crecer hasta que a Noemí Galera se le han hinchado.... y ha estallado.

No es la primera vez que la directora de la academia reúne a los concursantes para mostrarles su enfado y leerles la cartilla. No hace ni dos semanas que lo hizo pero, al parecer, el discurso no caló muy hondo en los alumnos porque la reunión se ha vuelto a repetir y, en esta ocasión, multiplicada por mil. El detonante para que Noemí Galera estallara ha sido la improvisada huelga montada por los concursantes para mostrar su inconformidad por la decisión del programa de retrasar la hora de acceso a las habitaciones. Esta protesta de los chicos no ha gustado nada ni a la directora de la academia, ni a sus propios fans que incendiaron las redes sociales con críticas a los concursantes.





Noemí Galera llamó a todos los concursantes para una reunión urgente y cuando todos estaban sentados en el sofá comenzó una bronca histórica que duró más de una hora.La directora se mostró implacable con sus alumnos a los que les quiso darles una bofetada de realidad al hacerles leer hasta 1o tweets publicados por seguidores de OT en los que se criticaba a los concursantes. Mensajes que sentaron como un jarro de agua fría a los chicos y cuyo objetivo era hacerles ver que sin el apoyo de sus fans sus carreras musicales no llegarán a ningún sitio. Aún así, Noemí les advertía que había tweets de sus seguidores aún muchísimo más duros. “Esto que habéis leído no es nada comparado con lo que hay. Esto es lo más suave” porque “lo que han visto no les ha gustado una mierda”, explicaba haciendo referencia a algunos momentos como cuando los chicos tiraron papel higiénico y libros por la ventana.

Pero ésa no fue la única estrategia de Noemí Galera para tratar de conseguir que los jóvenes cambien radicalmente de comportamiento. Muchas y muy duras fueron las críticas que la directora les lanzó sin contemplación. Noemí se mostró más dura que nunca para mostrarles su absoluto rechazo ante la actitud errónea e infantil que estaban teniendo en esta edición e intentar bajarles los humos. “La gente está esperando conoceros. Es una plataforma estupenda para que la gente os conozca y cuando os vayáis a vuestra casa no os va a ver nadie. Las firmas son un puto espejismo, y ahora vais como si fueseis los Rolling o Lady Gaga”, les soltó con dureza.

Pero hubo más frases lapidarias que dejaban el claro el monumental cabreo de la directora de la academia y que quedan ya para la historia del programa. “Estoy muy cabreada y decepcionada, la confianza que había depositado se ha ido a la mierda absolutamente”, les confesó Noemí Galera con franqueza a los triunfitos. Además, no dejó pasar la oportunidad para aconsejarles sobre cómo deberían actuar: “Dejaos de hostias, sed vosotros mismos y no os controléis con las cámaras” aludiendo claramente a la imagen activa y positiva que sí dieron los concursantes de la anterior edición y que fue la clave del éxito para triunfitas como Amaia.

Ante la dura reprimenda, muchos concursantes agacharon la cabeza e incluso hubo llantos. Pero otros como Julia o María trataron de excusarse e hicieron gala de poca autocrítica. La directora sin embargo no admitió excusas de presión, ni cansancio, ni bromas y les recordó que “hay mucha gente esperando fuera”. Noemí insistió en que parecía que se les olvidaba dónde se encontraban haciendo referencia al formato de talent show: “Sí esto es un programa de televisión, porque si queréis estudiar música os vais a un conservatorio”. Para terminar la bronca, Noemí optó por dejarles ver su tristeza y decepción e invitarles a marcharse. “La sensación que me da es que no amáis Operación Triunfo, y si no estáis de acuerdo con esto, os vais”, sentenció.