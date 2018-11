Yoli está en un mar de dudas. La concursante de ‘GH 15’ ha pensado congelar sus óvulos, un proceso que ya han realizado un sinfín de famosas. Sin embargo, la vlogguer, como es normal, tiene un sinfín de preguntas, por lo que, ni corta ni perezosa, ha cogido el tren y se ha plantado en Madrid para hablar con Vik Guirao, una youtuber e influencer que ya ha dado el paso y por lo tanto podía contarle su experiencia. “Estoy camino a Madrid porque voy a entrevistar a una persona muy especial para mí. Hoy vamos a hablar de la congelación de óvulos, o lo que es lo mismo, la vitrificación de óvulos”, anuncia la joven en su última entrada del canal que tiene en Mtmad, ‘Making LoveYoli’.

“Es un tema que me interesa bastante”, asegura, al mismo tiempo que relata que una vecina de su madre ha sido madre a los 45 años gracias a esta técnica. Muerta de frío, Yoli llegó a la capital y fue directa a conversar con su cita. “Me gustaría saber si yo realmente me lo tengo que hacer. Es algo que me interesaría, porque estoy pasando por una situación un tanto complicada en el plano personal”, confiesa. “Si os gusta este programa, prometo y juro hacerme una vitrificación de óvulos”. ¿De verdad que va a dejar esa responsabilidad en manos de sus admiradores?

“Me encantaría el día de mañana poder ampliar mi familia, siempre he querido ser familia numerosa… A los hijos únicos se les malacostumbra más. Me encantaría ampliar familia en un futuro muy próximo”, continúa diciendo. Tras una calurosa bienvenida por parte de Vik y su mascota, se metieron rápidamente en materia. “Yo me lo hice porque básicamente no tiene riesgos, solo el hecho de que te estés hormonando más de la cuenta. Todo eran beneficios”, explica la amiga de Yoli.

“Cuanto antes te congeles los óvulos, mejor. Yo me lo hice porque la ilusión de mi vida es ser madre y me ofrecieron la oportunidad. No tengo proyecto de serlo a corto plazo. Ahora tengo otro tipo de prioridades”, continúa diciendo. “Ahora lo importante para mí es tener una estabilidad laboral”. La youtuber explica que, una vez congelas los óvulos, aguantan para toda la vida, por lo que no hay de qué preocuparse. “Si decides hacértelo, cuando te venga la regla, te hacen un análisis de sangre. Una vez comprueban que está todo bien, te ponen una medicación que son hormonas”. Lo que no le hizo mucha gracia a Yoli fue la idea de tener que pincharse la medicación… “Eso es una letra pequeña que no dicen”, se lamentaba.

Guirao siguió explicando el proceso, asegurando que cuando le sacaron los óvulos la sedaron y el proceso tan solo duró un cuarto de hora. De los óvulos que le sacaron, que fueron unos siete u ocho, comprobaron que cuatro estaban bien. “Lo ideal es que te congelen de ocho a doce”, indica, por lo que se quiere repetir el proceso. ¿Sufrió algún efecto secundario? “A mí lo que me salieron muchos granos”.

“Cuando firmas tu consentimiento tienes que estar soltera, porque si estás casada, tus óvulos son de tu marido y tuyos”, relató la influencer. “Eso lo veo fatal, ¡pero si es tu cuerpo!”, replicó Yoli. ¿Veremos a Yoli sometiéndose al tratamiento? ¿Se atreverá a dar el paso? Pues parece que sí. “Me encantaría ser madre cuando yo lo decida, así que, ¿por qué no congelar mis óvulos? Si queréis, voy a una clínica y vivo esa experiencia en persona… Estoy completamente a favor de esta experiencia”, reflexiona Yoli.