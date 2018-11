La ex concursante de GH 17 Adara Molinero está en una nube, y no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores. Adara está ya en el segundo trimestre de su embarazo y tiene todas las ganas del mundo de verle la carita a su pequeño (ya desveló que será un niño), pero aún le queda mucho embarazo por delante. Un embarazo que, por cierto, no ha sido todo lo genial que a ella le gustaría, y aunque la cosa ya se ha relajado, el primer trimestre fue poco menos que un infierno: "Al principio, todo lo que comía lo vomitaba. Y tenía un montón de nauseas. Intenté hacerme la 'machota' y decirme a mí misma que tenía que sobrellevarlo, pero a la semana de empezar así, que adelgacé dos kilos, ya me fui a Urgencias. Les conté la situación y me mandaron unas pastillas. Pero los tres primeros meses me los tiré en la cama, mala malísima", ha contado en su último vídeo de YouTube.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En ese mismo vídeo, Adara ha desvelado si fue un bebé buscado, y aunque su relación con Hugo Sierra (ganador de 'GH Revolution') llevaba gestándose tan sólo unas semanas, ambos decidieron que era el mejor momento para quedarse ella embarazada. ¿Por qué? "Cuando yo conocí a Hugo fue como si los dos sintiéramos un flechazo. De verdad, fue así. Tanto físicamente como por sus valores, su forma de ser... todo. Entonces quisimos tener un bebé juntos. O sea que fue totalmente buscado", ha revelado.

Casi nada más conocerse, empezaron muy en serio su relación, y tan pronto se pusieron a buscar el bebé, ella se quedó encinta: "Me quedé en el segundo intento. Pero cuando vas a por un bebé, normalmente no sabes cómo van las cosas, a medida que va pasando el tiempo vas buscando información para ver cómo es más posible quedarte embarazada y tal", cuenta la ex gran hermana.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Y cómo se dio cuenta de que se había quedado embarazada del niño que tanto ansiaba? "Un día me tenía que venir la menstruación y no me vino. Me hacía tests de embarazo y salían negativos. Yo decía 'esto es rarísimo...'. Al noveno día, fui a la ginecóloga, se lo dije, me miró para ver si estaba todo bien y no vio nada, así que me mandó unas pastillas para que me viniera la menstruación... Me dijo que al séptimo día me tenía que bajar... y no: pasaron 8, 9, 10 días más aparte del retraso que llevaba... y un día fui con mi suegra y mi cuñada a merendar. Me tomé un crêpe, y el batido me dio como asco. No le di importancia. Luego también tenía muchísimo sueño, me quedaba dormida en cualquier lado... así que me hice un último test a la mañana siguiente... apareció la raya y me quedé en shock. Llamé a la ginecóloga, que me explicó que las pastillas también servían para que el feto se quede como “más prendido” a ti, y me dijo que si me había salido positivo, que enhorabuena. Agarré el test y me fui a buscar a Hugo. Nos emocionamos muchísimo. Fue muy bonito", recuerda.

Eso sí, aunque está encantada con su embarazo, lo que no va a permitir es que su tipazo de modelo se estropee: "He engordado un kilo, teniendo en cuenta que al principio perdí dos, pero voy a intentar engordar unos 8 kilos para evitar que el cuerpo se me deforme y me salgan estrías", señala, y es que prefiere que su cuerpo ensanche despacio para luego poder recuperarlo a que el peso y el tamaño del bebé hagan de las suyas, algo que alguna que otra follower ha criticado: "Me parece estupendo que te quieras cuidar, yo también lo hacía estando embarazada, pero lo del intentar engordar 8 kg... no engordas lo que tú quieres jajaja y aparte, que digas que no quieres que tu cuerpo se deforme ni te salgan estrías, a mí tampoco me gustan las estrías y me han salido y te tengo que decir que son las marcas más bonitas de mi piel porque son símbolo que he llevado dentro 9 meses a lo más maravilloso del mundo", le ha escrito una seguidora.