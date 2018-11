Nadie dijo que la nueva andadura de Toñi Moreno en ‘MYHYV’ fuera a ser fácil… La presentadora, que debutó a los mandos del programa el pasado lunes 5 de noviembre, ha tenido que hacer frente a su primera gran crisis por culpa de los ‘viceversos’. Tan solo una semana después de su estreno, la andaluza, sin comerlo ni beberlo, ha tenido que consolar a Moha, un tronista que se ha visto obligado a abandonar el trono después de que sus pretendientas protagonizaran una espantada y le dejaran más solo que la una. ¡Y eso que no llevaba ni dos meses buscando el amor en el programa!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

El pasado lunes las candidatas a conquistar el corazón del joven comenzaron a abandonar una por una sus respectivos puestos. La primera fue Claudia, quien aseguraba estar muy decepcionada puesto que no veía que su relación con Moha avanzara, pese a que las citas que habían tenido fueron “bonitas”. Decepcionada, aseguró haber llegado a un punto de no retorno, por lo que le prefería abandonar el dating show y, si él quisiera, seguir conociéndolo lejos de los focos. “No me puedo establecer en ningún marco. No puedo situarme", se lamentaba la joven.

Por si fuera poco, el sentimiento de que Moha es demasiado introvertido y no tiene verdadero interés por tener algo fuera con alguna de sus pretendientas es algo que opinan todas. Así que, bajo el mismo pretexto que la compañera que tomó la avanzadilla, Belén, Alba y Marta le fueron dando largas, cada una a su manera. Alba se cambió al bando de Santana, Marta siguió los pasos de Claudia y Belén básicamente ni hizo acto de presencia, optando por grabar un vídeo para explicar su ausencia. "No puedo más, estoy muy afectada psicológica y emocionalmente", confesaba. ¡Menudo dramón!

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Visto el percal, a Toñi Moreno le tocó consolar al joven y hacerle ver que su paso por el programa había llegado a su fin. Demostrando su buen hacer y tan empática como siempre, intentó ponerse en su lugar y entender su actitud. “Yo acabo de conocerte, no sé qué te pasa. ¿Qué te ha pasado?”, le preguntó apesadumbrada. “A mí hay una cosa que me preocupa. Hay muchas chicas que se han ido después de tener contigo una cita sin cámaras”.

Con la ayuda de la presentadora, el joven acabó confesando que había dado esas citas muy a la ligera y que luego en ellas no era especialmente cariñoso. “Con Marta yo estaba ilusionado, aunque las veía a todas demasiado niñas para mí”, explicó. Madre mía, con lo tranquilita que estaba Toñi en ‘Viva la vida’… ¡la de quebraderos de cabeza que le esperan por delante!