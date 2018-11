En la 'city of stars' nada es lo que parece. Ni si quiera Emma Stone se libra de contar 'rumores y mentiras'... Aunque la última que se ha destapado es piadosa, y hasta divertida. La actriz de 'La La Land' visitaba el show de Jimmy Fallon dispuesta a pasar una noche inolvidable y terminó revelando su gran "mentira": ¡Emma no es su verdadero nombre! Emily Jean, como se llama realmente, contó en pleno directo que se había cambiado el nombre ella misma y el motivo nos dejó boquiabiertos. "Siendo adolescente era muy rubia, y mi nombre real es Emily, pero quería llamarme Emma", confesaba la oscarizada actriz. Y, ¿por qué? se preguntaban todos... "Por Baby Spice (Emma Bunton). Y adivina qué, ahora lo soy", expresaba contenta.

Así que Emma, que ahora tiene 30 años, era una 'fan' más de las Spice Girls... Bueno, ¿y quién no? "Estando en segundo curso, me acerqué a la profesora el primer día y le pedí que me llamase Emma. Sí, lo hice. ¿Que si fue por Emma Bunton? Sí", confesó.



Una vez descubierta esta afición de Stone, el presentador quiso ir más allá en su entrevista y someter a la actriz a un test para descubrir qué 'Spice Girl' sería. Y aunque la respuesta no fue la esperada: Le salió la spice, Victoria Beckham, tenemos una buena noticia... Esto significa que ¡Emma podría sustituir a Victoria en la gira! No estaría mal, ¿no? Ya hemos visto que la música no se le da nada mal, se ha declarado fan del grupo y justo "sería" Victoria, la única que no recorrerá el mundo con el grupo... ¿Qué podría salir mal? Desde aquí le lanzamos la petición oficial, nos encantaría!

La actriz, además, aseguró que en medida de sus posibilidades, estaré presente en la gira del grupo: "Las vi en concierto en los 90, las vi en el O2 Arena en 2008 y recientemente han anunciado una nueva gira, y voy a ir. De alguna forma. No sé si las entradas están ya a la venta, pero voy a averiguarlo", decía emocionada.