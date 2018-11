Si hace unos días era Techi Cabrera el blanco de todas las críticas por su cambio de imagen, ahora lo está siendo Chabelita. La primera ex gran hermana VIP mencionada reapareció en una gala de GH VIP 6 con una cara nueva: labios más amplios, piel más tersa, ojos más rasgados... y varios bultos repartidos por la cara que hacían pensar lo evidente: se había puesto alguna sustancia en la cara para rellenar y/o alisar arrugas. Su imagen dio la vuelta a España a través de las redes sociales con comentarios de lo más jocosos, e incluso le trajo algún que otro quebradero de cabeza con Amor Romeira, a la que acusó de burlarse de ella, entre otras cosas, pero la que ahora está de actualidad es la hija de Isabel Pantoja ¡por lo mismo!

Vale que Isa no ha aparecido en un plató de televisión con la cara hecha un cuadro, pero sí se la ha podido ver por las calles de Madrid luciendo nuevos rellenos tras acudir a su clínica estética de cabecera en la capital. Y lo cierto es que, claro, recién salida de la clínica, los pinchazos eran evidentes en frente (donde se puede poner toxina botulínica para evitar que se forme la arruga) y puente de la nariz (donde se inyecta ácido hialurónico para darle una nueva forma a la nariz sin necesidad de intervención quirúrgica). Atención a la foto ampliada...

No es complicado distinguirlo: además de los bultitos, se puede ver que, al levantar las cejas, la arruga que se forma de manera natural sobre el entrecejo no está, sino que se "corta" a medio camino. ¡Ay, Chabe, que luego vas diciendo que no te has hecho nada...!

Todo esto ocurría unas horas antes de saberse que Isa y Omar Montes habían pasado una noche en un hotel de carretera de lujo a las afueras de la capital, a la altura de Torrejón de Ardoz. A pesar de que proclaman que es un hotel de lo más discreto, la pareja no pudo evitar que les siguieran las cámaras, y se les viera saliendo juntos del mismo en un coche. Horas más tarde, en la emisión de 'GH VIP 6: Límite 48 horas', ambos confirmaron ¡que habían vuelto!

Por otro lado, esta visita a la clínica nos ha servido para saber qué llevaba en la famosa bolsa de Gucci que paseó hace unos días por el centro mientras iba de compras con Amor Romeira y dos amigas más: un bolso de la marca, el modelo Padlock en su versión mediana, que cuesta nada menos que 1690 euritos. Con lo que se ha embolsado por su estancia en la casa, le da para los retoquitos, el bolso ¡y hasta renovarse el armario!