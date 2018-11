¿Conocéis ese refrán que dice "el que mucho abarca, poco aprieta"? Pues bien, algo así es lo que le ha ocurrido a la ex gran hermana Bea Retamal, que tras decidirse a volver a estudiar después de mucho tiempo (2 años, nada menos), quiso entrar en un módulo de Formación Profesional para hacer un curso de 'Estética y Bienestar Integral'. Bea se las prometía muy felices al empezar el curso, y ponía todas sus ganas, ilusión y esfuerzos en sacárselo para cumplir su sueño: ser su propia jefa y abrir un centro de estética, pero la 'hostia de realidad', como ella misma dice en su último vídeo para su canal -'Rodéanos'-, ha sido bastante dura...

La 'naranjita' ha explicado que, a pesar de sus esfuerzos de levantarse todos los días a las 6:30 de la mañana para ir a clase, llegar y hacer labores de la casa, estudiar, hacer deberes y trabajar como influencer, no ha podido con todo, y su trabajo en el curso se ha visto resentido. Tanto, que ha suspendido su primer examen. ¡Drama!

A pesar de que los primeros días Bea ha estado deprimida, e incluso el día después de recibir la noticia decidió no ir a clase por estar de bajón (algo que no os recomendamos. ¡Hay que reponerse rápido y volver a la carga!), la ex gran hermana, que ha estado a punto de tirarlo todo por la borda y dejarlo, ha decidido no rendirse, levantarse con fuerza ¡e ir a por los siguientes retos!

Al menos, la valenciana, apoyada por su novio, Rodri, ha entonado el 'mea culpa': "Estudié un montón, pero nos fuimos a Mallorca a hacer una colaboración... y esos tres días tenía que haber estudiado, pero el último temario no lo estudié... y resultó que las preguntas más 'heavies' del examen eran de eso. Tampoco puedo quejarme: he dado de mi parte, pero no todo lo que debería. He estado muy triste porque suspendí con un 4'5. Me podrían haber puntuado el nombre y hubiese aprobado...", explicaba riendo por no llorar.

Aún así, no va a tirar la toalla (aunque lo llegó a pensar): "Mi problema es que no estoy centrada al 100% en los estudios. No me cuesta estudiar, porque memorizo todo. A lo mejor me cuesta, pero este examen lo voy a recuperar en junio. Ahora estoy un poco más animada, porque lo tengo que hacer. Por A o por B. Y ya está. No pasa nada. También hacía mucho tiempo que no estudiaba", y añadía un consejo: "No os desaniméis como yo lo he hecho. Al final es todo constancia. Y da igual suspender. Hay recuperaciones. Si la palmamos, pues ya nos sonarán las cosas el año que viene. No pasa nada: lo importante es no rendirse. Lo voy a conseguir". ¡Así se habla!