Massiel ya no está para muchos trotes pero, a pesar de todo, a sus 71 años, sigue estando estupenda. Así lo demostró en la première de la obra de teatro 'El jovencito Frankenstein' en el Teatro de la Luz de Gran Vía, en Madrid, donde charló animadamente con muchos amigos de la profesión y con la prensa, a la que confesó su día a día con su problema de visión: por el ojo izquierdo prácticamente no ve, pero al menos se lo toma con humor: "utilizo una lupa para leer. Soy como el inspector Gadget", cuenta con gracia. Eso sí, no piensa volver a los escenarios: "No tengo ganas de hacer giras".

