Belén Rodríguez explica el motivo de su cara inflamada

Cuando todavía no nos hemos recuperado de los inenarrables retoques estéticos de Techi e Isa Pantoja, Belén Rodríguez hizo saltar las alarmas por la cara hinchada con la que se presentó en el último debate de ‘GH VIP’ que tiene lugar cada semana en ‘Sábado Deluxe’. Tanto las redes sociales como los que estaban allí presentes se quedaron sorprendidos con el nuevo aspecto de la colaboradora y experta en realities. Y es que lejos de lucir sus facciones marcadas, Belén Ro tenía la cara tan redonda que podría llegar a confundirse con un pez globo (o la versión televisiva de una muñeca repollo). ¿Qué le ha pasado a nuestra Belén? ¿También ha sucumbido a los peligros del quirófano?

Pues va a ser que no (o al menos eso es lo que ella dice). Jorge Javier, ni corto ni perezoso, hizo un parón en la tertulia para invitarla a que aclarara qué es lo que le había pasado. “A lo mejor hay gente que piensa que has ido a inyectarte a casa de la falsa cirujana Marisol, la amiga de La Veneno”, bromeó el presentador, quien pedía expresamente que hicieran una comparativa entre la colaboradora y la recordada ‘experta’ en retoques estéticos. “Era amiga de Paca ‘La Camellona’, Sandra ‘La Piraña’. Hay gente que piensa que a lo mejor te has querido convertir en Marisol”, añadió en tono jocoso.

Rodríguez, con la voz algo gangosa, pidió que no le hiciera reír porque entonces se le hinchaba todavía más la cara. Acto seguido, se quitó las gafas para que se pudiera apreciar mejor la hinchazón. "He comido boquerones en vinagre y me ha dado una reacción alérgica, pero me ha pinchado tu médico guapo Urbason y ya estoy fenomenal", explicó. “Anda, ¡que llevo dos días!”. Eso sí, quiso romper una lanza a favor de este rico manjar y recordó que no tiene por qué afectarle de la misma manera a todo el mundo. “No me he puesto silicona en los pómulos, ni en la boca, ni en ningún sitio”, sentenció. Pues qué alegría nos llevamos más grande, ¡porque con la comidilla entre Techi y Chabelita ya tenemos bastante!