Si Belén Esteban hubiera sabido la que le iba a caer cuando contó a qué compañeros de 'Sálvame' había invitado a su boda y a quiénes no, probablemente se habría puesto un puntito en la boca, como se dice coloquialmente, y es que desde que lo anunció (exclusiva mediante, claro) a bombo y platillo, los piques entre compañeros (y hacia la propia Belén) han sido incesantes: de hecho, este miércoles era Jorge Javier Vázquez el que ponía a la Esteban al límite con sus comentarios, e incluso amenazó con no ir según quien fuera a la boda: "Pues hijo mío, no vengas", le contestó a gritos Belén. ¡Qué humos!

La cosa empezó cuando Antonio Tejado recordó que él no estaba invitado a pesar de desearlo con todas sus fuerzas: "Invítame...", le decía arrastrándose. "Eres el único que no va de todo el programa, háztelo mirar", le comentaba entre risas Kiko Hernández. "Rafa Mora no va", soltaba Jorge Javier, y Belén, en voz baja, respondía: "¿A ti quién te ha dicho que Rafa no va?".

Jorge Javier se volvía loco: "¡¿Rafa Mora va a tu boda?!". A partir de ese momento, el plató se convirtió en un gallinero: "Yo no he dicho eso. Pero vamos a ver, ¿es vuestra boda o es la mía? La mía, ¿no? Pues hago lo que me da la gana. Escúchame: ya tendremos otra movida, que se encargará 'Sálvame' de montarla, cuando entregue las invitaciones", apuntaba Belén ya bastante cabreada con la situación.

"¿Pero no me vas a dejar ni una foto?", dijo Jorge Javier con rintintín, con clara intención de mosquearla después de que ella haya dicho hasta la saciedad que nadie entraría con móviles: "Es mi boda. Yo lo organizo y yo haré lo que crea conveniente. Lo puedes llevar, pero hay un sitio para dejarlo. Y si no, no entras. Tan sencillo como eso".

Antonio seguía, mientras tanto, erre que erre con que le invitara, y ya Kiko Hernández pudo meter baza: "Ah, pues tú te llevas bien con María del Monte, Belén. ¡Podrías ir con tu tía!", le dijo a Tejado. Belén no se pudo controlar más, y explotó: "¡¿Pero quién ha invitado a María del Monte a mi boda, vamos a ver?! ¿María del Monte es amiga mía? ¡Coged ya unos folios en blanco y hacedme la lista de invitados...!".

Si es que te picas con mucha facilidad, Belén...