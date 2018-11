El ex gran hermano VIP Javier Tudela se está recorriendo los platós de Telecinco para defender a su madre a capa y espada: 'GH VIP 6', 'Sálvame'... y esta mañana de jueves, en 'El programa de Ana Rosa'. Allí ha querido dar explicaciones a varios frentes que la gran hermana VIP tiene abiertos, especialmente sobre su relación con Kiko Matamoros: una vez más, Javier, y tal y como han dicho hasta la saciedad Kiko y Makoke, ha contado que no ve una reconciliación entre ambos. Podrán tenerse, en un futuro, más o menos cariño, aunque después de enterarnos de que gran parte de la razón de la ruptura han sido cuernos... mucho cariño no creo que lleguen a tenerse, aunque sólo el tiempo dirá...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Largo y tendido ha hablado también sobre Miriam Saavedra, a la que considera una desquiciada (como la mayoría de los concursantes dentro de la casa), y más tras las broncas que ha tenido esta semana su madre con la peruana: "Pagaría por ver la cara de Miriam al ver a mi madre volviendo a la Casa", sostenía en un jueves clave, en el que Makoke se enfrenta a el Koala en la noche de expulsión. Sin embargo, todo apunta, según las redes sociales, a que será Makoke la expulsada esta noche: muchos televidentes creen que no ha dado la talla, e incluso algunos ya la han calificado de "mueble".

A pesar de no perder la esperanza, Javier Tudela entiende que todo depende de la decisión de la audiencia. Sin embargo, por lo que no piensa pasar es porque a su madre le "endosen" una relación que no tiene: cree que lo que hay entre Makoke y Tony Spina es una simple amistad, aunque si quisiera tener algo con él, no le pediría explicaciones: es una mujer separada y "puede hacer lo que le apetezca". Al fin y al cabo, ya es mayorcita y sabe lo que se hace, aunque muchos colaboradores y ex compañeros de Makoke creen que para nada es su tipo. ¿Será que Makoke se quiere marcar un Demi Moore echándose un 'noviete' con menos años para empaparse de juventud? Todo es posible...