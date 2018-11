Lo dijimos el otro día cuando avanzamos que Bea Retamal y Rodri Fuertes, ex concursantes de 'Gran Hermano 17' (ella, de hecho, ganó la edición) iban a sacar una canción, pero ahora que, por fin, la espera se ha acabado y la han estrenado, lo volvemos a repetir: si nos dicen esto hace un par de años cuando se dieron a conocer, no nos lo habríamos creído (ni ellos tampoco), y es que hace dos años, cuando eran unos completos desconocidos (y Bea, incluso, entraba de rebote en la Casa), no se podían imaginar, ni por asomo, lo que la vida les tenía preparado: contratos como influencers, decenas de miles de seguidores que les apoyan allá donde van, viajes por todo el mundo... y ahora, también, ¡un single!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Bea y Rodri han seguido los pasos de otros concursantes de reality, como Ylenia o Lucía Parreño, que se han dado a la música. De hecho, les auguramos el mismo éxito que a ellos, porque para su canción, la pareja ha decidido tirar de uno de los temas de más actualidad en sus letras: la lucha contra el machismo y el empoderamiento de la mujer para conseguir la ansiada igualdad de sexos. ¿El título? 'Abraza lo bueno'.

Mediaset

Al ritmo, que es una mezcla de trap y rap, se suman letras del compositor Juan Guillén como "No soy un cero a la izquierda ni a la derecha / Una te aguanto, dos ya no tanto ni tres" o "Voy contigo, fiel amigo, atrás se quedan las experiencias de los que no respetan o aceptan / Ahora vuelo porque puedo / Ya no hay miedo en mí", de lo más directas para tratar de erradicar el machismo en la sociedad y de liberar a las mujeres de las malas experiencias.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por lo pronto, la canción no se puede escuchar más que en su canal de MTMad, aunque no tardará en estar en su canal de YouTube. Sus fans han aplaudido la canción durante todo el día, y en cuanto den el salto a la plataforma de Google... ¿Quién sabe lo que les depara? Ellos, antes del estreno, ya se imaginaban quitándose a los fans de encima y haciendo giras. Sólo el tiempo dirá si el sueño se convierte en realidad.