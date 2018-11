El presentador de 'GH VIP' ha visitado 'Ya es mediodía' para hablar de todo lo que está pasando en el 'reality', tanto dentro como fuera de la casa. Jorge Javier Vázquez ha confesado haberse dado cuenta de que los espectadores se están tomando esta edición de manera muy "intensa": "La gente ha dejado de divertirse y se lo toman tan en serio que todo lo que no sea alabar a su favorito se convierte en un foco enemigo". El motivo por el que el presentador ha sido consciente de tal intensidad es la cantidad de comentarios que recibe a través de las redes sociales, y la mayoría, muy desagradables. Aunque se lo ha tomado con humor, ha confesado que nunca, a lo largo de toda su carrera, había vivido tal nivel de "exasperación" por parte de la audiencia. Hasta ha querido demostrarlo enseñando un mensaje que había recibido pocas horas antes.

"Naciste solo y morirás solo y sin hijos porque nadie te quiere, pedazo de maricón. Es una pena que esté presentando GH VIP un tío como tú que sólo sabe decirse guapo. Si no es por tu dinero no te quiere nadie", le ha escrito uno de los espectadores del programa. Y el presentador asegura que éste es solo uno de muchos... "Jamás había recibido tantísimos mensajes por Instagram como a raíz de este Gran Hermano".

"Cada vez lo acepto más", asegura el presentador, "este programa te tiene que divertir", añade. "El nivel del 80% de los mensajes que recibo es así", confiesa Jorge Javier. Pero, ¿cómo se toma el presentador recibir mensajes como éstos? Él mismo ha asegurado que "llega un momento que dices 'ya', aunque dices cómo puede haber gente que haga esto", y es que "no puedo hacerme cargo de las maldades de los demás".

Además, ha aprovechado para dar su opinión sobre algunos de los concursantes. De Miriam Saavedra, cree que "como concursante, es una auténtica maravilla". Y tiene claro que se ha abierto completamente al concurso, "se ha entregado al programa". Algo que no ha sucedido precisamente con Mónica Hoyos, ha dicho que "siente compasión" por ella porque "despierta muchísima antipatía y no hace nada por remediarlo", asegura. "Hay momentos en los que se ve tan sola que me está produciendo ternura", añade sobre Mónica, lo peor que puede hacer es ponerse al público en contra con comentarios como "me da igual que me abucheéis".

Sobre Makoke, una de las posibles concursantes que pueden dejar hoy la casa de Guadalix, parece ir totalmente en contra de lo que piensa el público. Aunque es la tónica general de la opinión de la audiencia, pare él, "no ha sido un mueble".