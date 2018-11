Anoche, los chicos de 'Operación Triunfo 2018' revolucionaban el plató de Televisión Española con 'Enamorado de la moda juvenil', un temazo de Radio Futura que a todo el mundo parecía encantarle. Sin embargo, no fue la primera opción del programa para abrir la gala... Tinet Rubira acudía anoche junto a Noemí Galera y los Javis a la entrega de los Premios Onda 2018, y no dudó en hablar con los medios de comunicación sobre todas las polémicas que han rodeado el concurso. Aunque él hace una valoración general "positiva", confiesa que "el año pasado hacíamos cualquier cosa y parecía que meábamos colonia, cualquier cosa que salía de OT era una maravilla y en cambio este año, cualquier cosa que hacemos es cuestionada", aseguraba a Bluper. Y por eso mismo, confesaba, han descartado algunas canciones para el concurso, y así evitar la polémica en las redes sociales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Hemos tenido sobre la mesa la canción de Radio Futura, Corazón de tiza, que en un momento dado dice “te voy a pegar una paliza”. Si la ponemos, ¿qué estamos haciendo, apología de la violencia? Y es una canción super conocida, que yo he bailado y que seguro tú recuerdas la letra. Pues ha estado encima de la mesa y antes de generar otro pitote, la hemos apartado. Es que es complicado. Nosotros, que somos más mayores, vemos todo esto normal pero la gente que está subiendo, lo ve distinto".

Gtres

No sería de extrañar que generase revolución en las redes sociales, y es que ya sucedió con un tema de Mecano en el que se decía "mariconez". Respecto a ello, Tinet Rubira asegura que jamás se plantearon que pudiera desencadenar tal polémica: "Es una canción bonita que pretendía recordar un éxito de los 80. Se lo damos a los niños y ellos, con una visión de 2018, encontraron horrible lo de "mariconez" (...) Hablamos otro lenguaje, tenemos otros códigos", aseguraba.

También aclaró la polémica del despido de Itziar Castro: "Para mí un despido significa un fracaso propio, porque quien la contrató fui yo. Puse toda mi confianza en que Itziar iba a cuajar con los chicos. No ha sido así por situaciones internas que decidimos la dirección del programa, que debíamos darle otro aire a la interpretación".

El director no se marchó sin dar algunas pistas del futuro... "Algo haremos para la gala de Navidad", confesaba para alegría de los seguidores del programa. Pero la cosa no acaba aquí, al parecer, su conexión con los Javis es tan buena que podrían estar planeando un proyecto juntos: "No es un reality como Alaska y Mario. Es un proyecto que se llama Los Javis, que no está asignado ni contratado. Hemos tenido muy buena sintonía con ellos desde la pasada edición y estamos preparando una serie documental. No está cerrado al 100%, pero tenemos intención de hacerlo", confiesa a Bluper.