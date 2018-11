No sabemos cómo os habéis quedado, pero nosotr@s estamos de pasta boniato. ¿Cómo? ¿Que Kiko Matamoros y Sofía Suescun se han liado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Todas esas preguntas son las que nos vienen a la cabeza, así que vamos a ir despejándolas poco a poco. El pasado 9 de noviembre, Kiko y Sofía acudieron como invitados a la inauguración de una discoteca en Córdoba. Los dos se hicieron fotos con los que allí fueron a pasar una noche divertida. Hasta aquí todo normal. Pero, una vez hecho su trabajo, comenzaron a tontear: miraditas, manos agarradas, susurros al oído y un largo ecétera. Kiko coge con fuerza de la mano a Sofía mientras hablan muy pero que muy pegaditos...

Matamoros ha tenido que enfrentarse a estas imágenes en directo. Sentado como defensor de la audiencia, ha visto las fotos sin inmutarse. Una vez finalizado el vídeo, ha explicado que "no hay absolutamente nada ni lo ha habido", zanjando de forma tajante los posibles rumores.

Sofía y Kiko, juntos en el estreno de ’GH VIP 6’ GDG

Según ha contado Kiko, estuvieron juntos, cenamos y después de eso cada uno se marchó a la habitación del hotel. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas y ni siquiera los colaboradores se han creído lo que ha desmentido su compañero. Y es que no solo son esas fotos las que nos han dejado con la mosca detrás de la oreja, sino que hay más...

El 14 de septiembre, la noche del estreno de 'GH VIP 6', ambos se sentaron juntos y su comportamiento no deja lugar a dudas. Miradas cómplices y un tonteo evidente. Incluso en redes sociales se dieron cuenta.

Sofía y Alejandro, ¿en crisis?

Fiel a su estilo, Kiko dice que le gusta mucho vacilar pero insiste en que no ha habido nada entre ellos. Aunque aprovecha para lanzarle piropos: "A mí me parece una chica muy guapa, y la ‘suegra’ también". Además, continúa diciendo: "No tendría ningún problema en tener algo con una chica de 22 años, lo tendrían los padres de ella". Eso sí, pide que no le hagan daño a la ganadora de 'Supervivientes', y añade que "es respetuosísima con su pareja". Sin embargo, parece que a Alejandro Albalá le ha sentado como un tiro estas imágenes de su chica con Matamoros. Según han apuntado en 'Sálvame', ya no están juntos...

"Lamento que esto le cause problema y le mando un beso a ella y mis respetos a Alejandro", dice Kiko. Deja claro que solo son amigos y que incluso el pasado domingo fue al plató de 'El Debate' para defender a Makoke.