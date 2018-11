Carlos Right ha sido el último concursante en abandonar 'Operación Triunfo'. El cantante perdió su duelo con Marilia y tuvo que salir de la academia ante la desolación de su compañera Julia. Carlos, que lo primero que le pidió a su madre fue un donut de chocolate y un batido porque estaba harto del pan y el jamón york de la academia, tenía la corazonada de que él sería el expulsado. "Marilia tiene muchos seguidores y se fue Dave, Damion y Noelia que eran mis principales apoyos. Posiblemente los seguidores de los concursantes que quedan dentro han apoyado también a Marilia superando en número a los míos" explicó antes de confesar que estaba deseando visitar un McDonalds para "arrasar con todo".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jordi Bardajil BCN Hearst

Carlos, que toca el piano y la guitarra, cree que el repertorio que le dieron en las galas le ha perjudicado. "Dentro de 'O.T.', mi repertorio ha sido monótono y lineal. Creo que me habría favorecido más otro tipo de canciones" dijo y añadió que él no tenía ninguna capacidad de decisión sobre las canciones que interpretaba. "Creo que se me veía en la cara cada vez que me daban la canción. No fueron de mi agrado. Mis temas estaban bien para escucharlos, pero no para lucirte en el escenario" afirmó y contó que las chicas "nos han comido a los chicos porque son muy buenas todas". Su favorita para ganar es Alba Reche. "La vi diferente desde el primer momento. Tiene una voz distinta, transmite mucho nada más abre la boca" explicó.



Jordi Bardajil BCN Hearst

Carlos, que tras su paso por el concurso "voy a intentar vivir de la canción por todos los medios posibles", reconoce que ya ha hablado con Dave, uno de sus grandes apoyos en la academia. "Dave me mandó un mensaje para que lo leyera desde el teléfono de mi madre. Era un audio donde me felicitaba por mi actuación y me daba muchos ánimos. A mí me daba miedo encender mi móvil, no sabía lo que me podía encontrar (Risas)" declaró.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jordi Bardajil BCN Hearst

Right aprovechó la entrevista para aclarar qué relación mantiene con su compañera Julia. "Piensa que pasas muchas horas encerrado allí dentro encerrado en una burbuja y me apoyé en Dave, Noelia y Julia. Si es cierto que nos dábamos cariño Julia y yo, pero no ha habido nada más" contó. Carlos reconoció que Julia se metió en su cama, como hicieron otros compañeros, pero fue tajante al preguntarle si eran pareja. "No, no, ni mucho menos" y contó cómo le gustan las mujeres. "Solo pido que sea sencilla, sincera y natural" dijo.