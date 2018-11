Makoke se convertía anoche en la última expulsada de 'GH VIP', un abandono que prometía ser de todo menos tranquilo... Y así fue. A su salida, la ex mujer de Kiko Matamoros tuvo que enfrentarse a varias polémicas, entre ellas las ocasionadas con Miriam Saavedra. Sus enfrentamientos con la peruana han sido constantes, y ella no duda en asegurar que todo es por sus provocaciones, sin embargo, allí estaba Verdeliss para defender a la que fue su amiga durante el concurso. "Tú también has cometido errores", le decía la youtuber a su ex compañera. Pero antes de poder darle más explicaciones, Ángel Garó saltaba sin ningún pudor: "Sí, devuélvele el sorbo de leche". Un comentario que no tardó en desatar la guerra. Desde la polémica de la leche, parece que Ángel Garó no ha conseguido volver a despertar simpatías con Verdeliss...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Tú no tienes vergüenza", decía el humorista a Verdeliss con un gesto de lo más enfadado. "Porque no sé cómo no le da vergüenza ¿tú te crees que se puede hacer apología de la maternidad diciendo que robado dos sorbos de leche?", añadía. Unas palabras que generaron numerosos abucheos entre el público del plató.

Verdeliss prefirió no entrar demasiado al trapo y solo podía mirar sorprendida a su ex compañero y soltar algún que otro resoplido desesperado. Siguió haciendo gala de la templanza que la caracteriza y no se alteró en ningún momento mientras Ángel seguía arremetiendo contra ella aplaudido por Techi, que le reía absolutamente todos los comentarios que soltaba.

Un enfrentamiento que, desde luego, no nos pilla de nuevas. A la salida del concurso de Ángel Garó, Verdeliss ya le dejó las cosas claras y consiguió meterse al público en el bolsillo. Tanto Sandra Barneda como algunos colaboradores le recordaron que el trato de favor hacia Verdeliss por el tema de la comida es comprensible. Pero el actor salía por peteneras y recordaba las muchas tareas domésticas que realizaba por el bien del grupo. “Mis privilegios eran por prescripción médica, pero tú dijiste que por contrato estaban obligados a darte chuchería”, desveló Verdeliss. Hasta tuvieron que ver un vídeo con las burlas que el humorista profirió contra la youtuber, ante el que Verdeliss no quiso quedarse callada y le preguntó visiblemente ofendida por qué creía que una madre por tener siete hijos no puede escribir un libro con sensatez.