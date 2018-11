La inauguración de un nuevo club-restaurante en Madrid, ‘Oh My Club’, congregó a un buen número de rostros televisivos. Entre ellos encontramos a Toño Sanchís, quien posó para los medios con la mejor de sus sonrisas. Tras saludar muy cariñosamente al nuevo enemigo público número uno de Belén Esteban, Kiko Matamoros, quien prefirió acudir al acto antes de entrar en directo en la gala de ‘GH VIP 6’ para hablar con Makoke, la última expulsada del reality, el exrepresentante de artistas ofreció una serie de declaraciones en las que arremetía de nuevo contra Belén Esteban. Nada nuevo bajo el sol, si no hubiera sido porque también lanzó un dardo envenenado dirigido contra Jorge Javier Vázquez…

Sanchís reconoció que llevaba tiempo sin acudir a ningún evento, ya que no es algo que le guste especialmente. “No salgo mucho, la verdad. Pero es algo que ha sido así siempre, tampoco me motiva mucho salir”, señaló. “No echo de menos la televisión, si no estaría. Estoy tranquilo y a gusto haciendo lo que quiero. Ha sido una decisión propia”. Lo más llamativo es que Sanchís se negaba a responder las preguntas que le hacía el reportero de ‘Sálvame’.

Ante la pregunta de si está viendo ‘GH VIP’, el que fuera mano derecha de Belén Esteban contestó que no… básicamente, ¡porque no le gusta cómo lo hace Jorge Javier! “No lo estoy viendo, primero de todo, porque no me gusta nada el presentador”, afirmó. Tanto es así, que no tiene ningún favorito para ganar, aunque le hubiera gustado que hubiesen echado a El Koala antes que a Makoke. Dispuesto a meter el dedo en la llaga, también recordó las acusaciones de tongo que está recibiendo el programa a través de las redes sociales. “Soy muy fan del formato, pero por no ver al presentador, no lo veo”.

Sobre su disputa con Belén Esteban, quiso recordar que todavía sigue viviendo en su casa. Cuando se le preguntó por su opinión respecto a que la colaboradora de ‘Sálvame’ pudiera protagonizar una película, dijo: “¿Pero tendrá que estudiarse un guion? Si es de cine mudo, perfecto… Por su experiencia en ‘Torrente’ puedo decir que acabaron rápido con ella. Aparecía un minuto y pico y luego la tiraban por el hueco de la escalera”.