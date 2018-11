Tras su bronca con Carlos Lozano, el colaborador me recibió en su casa. Allí me soltó un sinfín de bombas. Va a arder Troya: Rafa no tiene pelos en la lengua, de ahí que el extronista se haya ganado a pulso su silla en 'Sálvame', pero nada fue fácil: sus inicios en televisión hicieron que chocara con sus compañeros, hasta que poco a poco se ha ido moldeando al programa. Hace unos días nos reunimos en su casa para hablar de todo: Carlos Lozano, sus compañeros de 'Sálvame', la ingente cantidad de dinero que ha hecho desde que saltara a la fama, sus relaciones con más de 2.000 mujeres, su novia… y hasta una relación secreta con una conocida política madrileña. Sus bombas no tienen desperdicio. Aquí, algunas de sus perlas, pero puedes leer la entrevista exclusiva COMPLETA que nos ha concedido en el número 1132 de QMD!

...Revolucionaste el mundo de los bolos. No había discoteca que no te contratara. ¿Cuánto habrás ganado en estos diez años?

No sé si estará bien hablar de cifras, pero puedo haber ganado un millón y medio…

¡Eso no te lo crees ni tú! ¡Ha sido mucho más!

No lo sé. He ganado mucha pasta. Tú calcula. Habré hecho más de 1.500 bolos.

¿Unos 3 millones?

Por ahí.

Vamos, que te has hecho millonario desde que entraste en ‘MYHYV’.

Soy rico, la verdad. Soy millonario porque he ganado millones, pero también he fundido.

¿Te has sentido acosado y has pensado que no podías más?

La verdad es que fue un boom. He sido lo más parecido al fenómeno que sufrió Marisol, de verdad. ¿Tú crees que le van a pagar a alguien 5.000 por bolo si no los genera? ¡He ido a discotecas donde había 4.000 personas esperándome! Y gracias a todo eso llegué a cumplir un sueño, que fue debutar en la película de Torrente, que para mí ha sido más que salir en Troya.

¿Cuál ha sido el momento más complicado que viviste en el mundo de la noche?

Una vez que fui al Norte, a una sala. Fue después de que publicaras que era cercano a un grupo de derechas. Vi gente extraña y un poco de tensión. Los de seguridad me dijeron que estuviera tranquilo, que estaba la Policía dentro.

¿Corría peligro tu vida?

Claro. Lo pasé fatal. Recuerdo que ese día miramos el coche por debajo por si tenía algo...

Cuando ibas a un bolo, ¿cuántas chicas querían pasar contigo la noche?

Queda mal decirlo, pero yo he llegado a tener relaciones con 7 mujeres la misma noche.

A tus 35 años, ¿con cuántas mujeres has estado?

Si te digo de verdad, a partir de 2.000 perdí un poco la noción. Mis amigos dicen que son unas 5.000, pero yo creo que no serán más de 3.000 mujeres.

Has estado con mujeres muy famosas de nuestro país. Se ha hablado de Raquel Bollo y a mí me han dado muchos nombres…

Siempre he tenido mucho éxito con las mujeres. He estado con cantantes, actrices, colaboradoras y con alguna presentadora.

Me contaron que has estado con una política muy influyente de este país.

Influyente en la Comunidad de Madrid, sí.

¿Cómo nació tu amistad con Kiko Rivera?

Éramos vecinos y coincidíamos por el barrio, en los mismos bares y restaurantes. Fue casualidad.

¿Qué estudios tienes?

El Graduado Escolar. Lo típico, que eres un chavalillo y estudias sólo hasta los catorce.

Ahora que eres rico, ¿por qué no vuelves a estudiar?

Me gustaría hacer Periodismo.

Entonces estoy al lado de un futuro periodista.

Si este año me cogen, sí. No voy a tirar la toalla. Así ninguno de los que está ahí me podrá recriminar que no tengo estudios y que no soy válido.

¿Eso te duele? Carlos Lozano te dijo que eras un trozo de carne con ojos

Hay que entender también de quién viene y en qué situación está. A mí que me lo diga una persona desquiciada, despechada y frustrada… Pero ahí creo que no lo hice bien, me puse a su altura y cuando una persona esta malita hay que entenderla.

¿A Carlos Lozano lo que le quedan son los realities?

Sí, a Carlos lo que le quedan son los realities y poco pelo. Esas dos cosas. Pero a mí me sabe mal ver que alguien que ha sido un gran comunicador se encuentre en esa situación. Pero no laboral, digo mental. Simplemente tiene que aceptarlo. En su día fue alguien, pero hoy no.

¿Tenéis planes de boda tu novia y tú?

Yo a Macarena la quiero mucho y a mí me gustaría casarme con ella.

¡Entonces en el 2020 vamos de boda!

Tú estás invitado Kiko.

¿Pensáis en hijos?

Me encantaría tener la parejita: Rafita y Lucía. Y ponerle ese nombre en honor a mi abuela. Macarena va a hacer 26 años y está loca por tener familia. Y yo 35 y me lo puedo permitir económicamente...

