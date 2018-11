No fue fácil para Toñi Moreno afrontar la noticia de que iba a dejar de presentar 'Viva la vida' y hacerse cargo de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Así nos lo contó en el restaurante Casa Lucio de Madrid cuando recogió el premio que le ha otorgado la peña periodística Cuarto Poder. Fue justo un día después de que la andaluza viviera su primer conflicto en el plató de Cuatro: las pretendientas de Moha (Claudia, Belén, Alba y Marta) abandonaron el plató. A Toñi no le quedó otra que consolar al tronista.

Se ha publicado que Emma García y tú podríais haber tenido un enfrentamiento…

Es mentira. Y las dos nos hemos felicitado por las audiencias.

¿En quién te apoyas si lo pasas mal?

En mi familia. Tengo un triunvirato con mis hermanas y no necesito a nadie más.

¿Para cuándo un trono gay en tu programa?

Me encantaría tener un trono de una chica que busque pareja de su mismo sexo; de un chico busca chico; de una persona bisexual… Es lo primero que consulté cuando me incorporé al formato. Cuando me propusieron presentar el programa, pensé: pero si soy la más antigua del planeta, estudié en un colegio de monjas, creo en el amor para toda la vida, nunca he utilizado una página de contactos… Pero me estoy quitando de encima los prejuicios. Me llama la atención la forma que tienen los jóvenes de relacionarse, porque soy de otra generación…

¿Has estado enamorada?

Sí, claro. Y cuando me enamoro soy de las que piensa que es para toda la vida; pero…

¿Y ahora?

Eso me lo quedo para mí.

Te han visto entrando en un centro de inseminación artificial.

Efectivamente, y no iba a decir que estaba de visita. Quiero ser madre, y no me importa tener un hijo soltera… Estoy en ese proceso, pero no es fácil.

¿Supuso un drama cambiar de programa?

No. Al principio, me chocó el cambio, pero decidí acatar. Si Mediaset quiere que esté en 'MYHYV', ahí estaré.

¿No pensaste que cometían contigo una injusticia?

Injusticia es verte en tu casa parada, y yo estuve un año en mi casa sin trabajo. Pensaba que no me darían una nueva oportunidad nunca más, pero se acordaron de mí en Mediaset y me dieron la oportunidad de mi vida.

¿Crees que se ha abierto en Telecinco la carrera para suceder a Ana Rosa Quintana y se está moviendo ficha por todos lados?

A Ana Rosa le quedan muchos años en televisión, no está pensando en la retirada. Te lo digo yo, que hablo con ella.

