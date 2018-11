Este jueves se celebraba el Sexto Aniversario de Sevilla Magazine, uno de los eventos del año en la capital hispalense. El Cortijo Morera y Vallejo acogió a numerosos rostros conocidos para celebrar la entrega de los ‘Premios Favoritos 2018’ a personalidades que, por algún motivo, merecen ser sus preferidos en su ámbito profesional. A la ceremonia y posterior cóctel-cena acudieron Paula Vázquez, Ana Obregón, Las Campos, Emma García, Rosa López, Shaila Dúrcal o Carlos Baute, entre otros. Pero si hubo una presencia que nos sorprendió, y no por su asistencia si no por la unión entre ambas, fue la de Lolita Flores y Norma Duval. Hace a penas unas semanas os contábamos que estaban enfrentadas por su diversidad de opiniones respecto a visitar o no a Carmen Sevilla en el hospital.

Mientras Norma se quejaba de que el hijo de Carmen Sevilla no contesta a sus mensajes y que no puede ver a su gran amiga: "No me parece ético acudir a verla sin tener una autorización de su hijo. Es como si quiere venir a ver a mi madre, que está igual que Carmen, tendrías que hablar conmigo. Imagínate que tengo problemas para entrar con la enfermera", Lolita le echaba por tierra su razonamiento.



"Carmen Sevilla está en unas circunstancias médicas especiales y el único que tiene la potestad sobre esas cosas es su hijo y creo que los demás sobramos. Es él el que tiene que decidir quién va o quién no va. Carmen ha sido una estrella, un mujer bellísima y creo que su hijo tiene todo el derecho del mundo a que la gente la recuerde como ha sido Carmen Sevilla, no una mujer deteriorada.Y el Alzheimer, deteriora, y me parece que está en todo su derecho de hacer lo que considere. Y el que quiera ver a Carmen, no lo tiene que decir en público, tiene que llamar a su hijo y preguntárselo" dijo la cantante.

Dos argumentos de lo más contrarios que enfrentaban a Lolita y Norma Duval. Muchos dudaron de la amistad que las une tras un cruce de acusaciones a causa de Carmen Sevilla, pero han logrado solventar el mal entendido.



Una noche muy especial para ambas en la que Lolita recogía el premio ‘Actriz Favorita 2018’ por su paso por los teatros recreando un personaje como el clásico ‘Fedra’, y Norma Duval recogía el galardón de ‘La más querida’ por haberse ganado el apoyo y cariño de todo el público.

Otras 'celebrities' como Cayetano Martínez de Irujo, Roberto Leal, Fernando Tejero, Jesús Cimarro, Ángela Ponce y Manu Tenorio recibieron sus premios convirtiéndose, también, en los protagonistas de la noche.