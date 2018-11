Kiko Matamoros, contra todo pronóstico, no estuvo en el plató de 'GH VIP' en el momento en que su ex, Makoke, fue eliminada porque se encontraba en la inauguración de 'Oh my club', una discoteca de la que el colaborador televisivo es socio. Sin embargo, contestó en el photocall, a todas las preguntas que le hicieron sobre su expareja y también habló sobre las fotos en actitud cariñosa que le hicieron con Sofía Suescun. Ha sido en ' El Programa de Ana Rosa' donde hemos podido ver qué le ha parecido a Kiko Matamoros la expulsión de Makoke de 'Gran Hermano VIP 6'. El colaborador televisivo contó que no se acercó hasta el plató de Mediaset para recibir a la que fuera su mujer durante 20 años porque cree que Makoke está mejor sin él, además de tener que cumplir con sus compromisos laborales.

Antes de conocer quien sería finalmente el último expulsado del concurso, Kiko Matamoros tenía esperanzas de que Makoke se salvase, sin embargo, la que fuera azafata en sus tiempos mozo se convertía en la última eliminada de 'GH VIP'. Kiko dijo que aunque Makoke haya sido expulsada no sabe si habrá un reencuentro entre ambos, pues cree que Makoke está mejor sin él.

Matamoros confiesa que no siente nostalgia por lo que tuvo con Makoke, pero que siente mucho cariño hacia ella y que desea lo mejor para la que fuera su mujer durante 20 años. Tanto es así, que parece que a Kiko Matamoros no le importaría nada que su ex se liase con Tony. "Si ella cree que tiene que tener algo con Tony Spina y él también, pues que lo tengan.¡Vivan los novios!", exclamaba Kiko, aunque notamos en sus palabras algo de recelo y es que, aunque sus palabras digan lo contrario, a Kiko parece no sentarle nada bien que su exmujer mantenga cualquier tipo de relación con otro hombre.

¿Le ha sido infiel Makoke con Carlos Lozano? Kiko dice que no se cree ni una palabra y confía plenamente en la fuera su mujer. "Tengo la seguridad absoluta de que entre Makoke y Carlos Lozano no hubo nada”.

Claro que Kiko cree que a pesar de los 20 años de amor, Makoke está mejor sin él. "Ella está mejor sin mí. Tengo asumido que la relación ha terminado y quiero que le vaya lo mejor posible y que sea feliz. Si su felicidad pasa por estar con quien sea, ojalá sea una buena persona, alguien que la cuide, que la quiera y que la atienda porque si no esa persona me tendrá enfrente”.

Sobre el concurso de Makoke Kiko dice estar muy orgulloso. "Estoy muy orgulloso del concurso que ha hecho, lo ha hecho con honestidad y decencia", algo que parece que no tiene el 'Koala', un personaje que no le cae nada bien a Kiko.

"Los mejores años de mi vida me los ha dado ella y eso no lo voy a olvidar", estas son las palabras con las que Kiko Matamoros quiere recordar a Makoke.

Sus fotos con Sofía Suescun

Como si Kiko no tuviera suficiente con su divorcio y con todas las supuestas amantes que le han salido. Ahora, unas fotografías en actitud muy, pero que muy cariñosa con Sofía Suescun han hecho saltar todas las alarmas. Eso sí, Kiko lo niega todo. "Me hace mucha gracia, Sofía es una amiga y sé que no hemos tenido nada juntos".